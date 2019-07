DT Ponce resta importancia a normativa para aumentar extranjeros en cancha

El transandino fue claro en mencionar que apelará a su mejor elemento para encarar el torneo Clausura. “No me interesa si son extranjeros o del país”, sostuvo.

Respaldo a los jugadores nacionales. El técnico de San José, Miguel Ponce, mencionó que en el plantel orureño jugarán los que mejor estén preparados, sean nacionales o extranjeros, restando importancia a la propuesta de artículo de la FBF para aumentar el número de foráneos en cancha.

“No estoy de acuerdo, yo soy extranjero, tal vez pienso distinto, pero la experiencia en Chile no son así. Hay más limitaciones para los extranjeros y más posibilidades para los nacionales, no veo otra decisión para que el fútbol boliviano crezca”, sostuvo Ponce en conferencia ante medios orureños.

El entrenador transandino mencionó que el plantel orureño fue uno de los pocos que dio más oportunidad a jugadores nacionales en el torneo Apertura, e inclusive jugando con algunos orureños como titulares, como el caso del volante mixto Kevin Fernández.

Ponce remarcó que para su equipo titular irán los mejores y valoró el elemento de jugadores que cuenta en plantel orureño. “No me interesa si son extranjeros más o menos, o del país, lo que me interesa es que cumplan, que aporten en el juego y haga lo que el equipo quiere”, detalló.

La propuesta de la División Profesional del Fútbol Boliviano quedó en espera hasta que se apruebe el nuevo reglamento del estatuto de la FBF. La misma otorga la posibilidad a los equipos de alinear a seis jugadores extranjeros en cancha y tomar en cuenta a los naturalizados como nacionales.

El plantel orureño ingresó en su onceavo día de trabajo con miras al torneo Clausura. En la primera fecha enfrentará a Aurora en el estadio Jesús Bermúdez.

Fuente: diez.bo