Edwin Rodríguez: «Si los ‘chitipartidos’ renuncian podremos salvar la democracia»

El senador potosino Edwin Rodríguez marcó la agenda política esta semana con su renuncia a la candidatura a la vicepresidencia por Bolivia Dice No. En entrevista con Los Tiempos, el expostulante explicó sus razones.

¿Por qué renunció a su candidatura?

Bolivia va a definir su futuro en las elecciones de octubre y sólo nos quedan dos caminos: o nos unimos y evitamos que se fraccione el voto de la oposición y derrotamos al MAS, a este régimen, o por lo contrario nos dividimos y permitimos que el MAS gane y la dictadura se consolide de manera vitalicia. Yo tomé la decisión de unir a Bolivia y por eso renuncié a mi candidatura vicepresidencial por Bolivia Dice No. Sobre todo pensando en Bolivia para que ya no se permita que el grito Bolivia Dice No sea utilizado en beneficio del MAS, porque Bolivia le dijo no al MAS y a Evo, no le dijo no a Mesa. Eso se confundió.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

¿Lo habló con Óscar Ortiz?

El Comité Cívico me mandó una nota solicitando que como potosino decline mi candidatura y que como Potosí es la región más maltratada por el Gobierno debería dar el ejemplo de unidad, esto yo lo bajé a mi partido, llamamos a un congreso y fue una decisión colectiva, de las bases y ellos decidieron retirarse de la alianza y me dijeron que hay que aceptar la solicitud de Comcipo. Fue rápido y luego hicimos lo que tuvimos que hacer.

¿Otros candidatos deberían renunciar?

Nosotros les vamos a pedir a todos los ‘ch’itipartidos’ (partidos pequeños) que también renuncien, porque es el único camino para salvar la democracia y a Bolivia de la dictadura, hay que hacer esfuerzos y sacrificios personales. Imagínense si yo hubiese decidido en el partido, seguramente el partido no hubiese aceptado, por qué, porque hay una estrategia que ha diseñado Demócratas desde Santa Cruz de atacar al segundo y eso beneficia al MAS y eso significa trabajar por el MAS y por supuesto yo no estoy de acuerdo, y si Óscar (Ortiz) está de acuerdo, bueno, pero yo no voy a ser el facilitador de la dictadura vitalicia en Bolivia.

¿Mesa debe liderar esta unidad?

No queda otro camino, si hubiese sido Juan Pérez el segundo, el beneficiario indirecto hubiera sido Juan Pérez, pero hoy es el señor Carlos Mesa. Pero no es la persona, es porque a estas alturas de las elecciones es el mejor ubicado, lamentablemente nosotros (Bolivia Dice No) somos terceros. Y eso Bolivia lo ha comprendido, si el tercero da un paso al costado podemos derrotar a la dictadura, pero si el tercero se pone intransigente, atacando al segundo, lo que vamos a lograr es que el primero gane en primera vuelta.

¿Habló con Mesa?

No tengo ninguna relación con Carlos Mesa, no he tenido ni siquiera por casualidad un encontrón, excepto en la reunión del Conade que nos vimos un minuto. Jamás he tenido conversación con Mesa ni pienso tener. Mesa no es santo de mi devoción pero hoy Bolivia exige un renunciamiento y eso significa apoyar al que esté mejor ubicado y eso he hecho, cumplir con mi patria, con mi pueblo.

DIMISIÓN

¿Si el TSE no acepta su renuncia?

Edwin Rodríguez aseveró que si el TSE no acepta su renuncia sería “una aberración jurídica, es absolutamente violatorio a los derechos humanos y políticos, uno no puede obligar contra su voluntad (a ser candidato)”.

“El TSE lo que hace es un servilismo al MAS para que la gente no renuncie y el MAS tenga esa dispersión a su favor y que quienes no quieren renunciar hacen el juego. Pero acá la renuncia la hemos presentado y la ratificamos”, dijo el senador.

Los Tiempos