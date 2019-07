El Ministerio de Justicia observa que fallo de la juez Shirley Becerra puede entorpecer la investigación de fondo

El titular de esta cartera, Héctor Arce, manifestó que la sentencia de la juez del menor no es claro e incluso da a entender que «los hechos no habrían existido». Expresó que no se puede destituir a una juez sin una auditoría previa

El ministro de Justicia, Héctor Arce, manifestó que el fallo de la juez Shirley Becerra que absuelve al menor del caso violación grupal no es claro e incurre en prejuzgamientos que podrían entorpecer la investigación de fondo. Además, señaló que no se puede destituir a una juez sin una auditoria previa.

La autoridad explicó que existen dos procesos en torno al caso de violación grupal, uno seguido por la vía ordinaria al que están sometidos los cuatro jóvenes que son mayores de edad y el segundo es atendido por el juzgado del menor, pues existe una persona de 15 años implicada en esta investigación.

“Ante esa falta de claridad (en el fallo) se da a entender que los hechos no habrían existido”, manifestó Arce. “Es muy probable que el menor no haya tenido mayor participación. El proceso debió versar única y exclusivamente sobre la responsabilidad del menor en la participación de los hechos denunciados».

La autoridad recalcó que el juzgado del menor no puede suplir las funciones de un tribunal de sentencia, que lleva adelante el proceso de fondo sobre los cuatro mayores.

“No pueden adelantarse criterios que deben ser estudiados, ventilados en el proceso de fondo, ordinario que llevará adelante el tribunal de sentencia”, indicó.

En torno a la posible destitución de Becerra, la autoridad señaló que no se puede hablar de una destitución sin que antes se haya desarrollado una auditoría y aclaró que no existen plazos para que se lleve adelante esa evaluación.

“Como cualquier servidor público, la juez debe estar abierta a la investigación”, destacó. “La auditoría está en manos del Consejo de la Judicatura, no existen plazos para concluirla”, agregó.

El pasado viernes, Becerra emitió una sentencia absolutoria a favor del menor de 15 años que era investigado en el caso de violación grupal. En su defensa, la juez señaló que la Fiscalía no pudo comprobar sus acusaciones contra el adolescente.

