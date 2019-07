El nivel del fútbol del país no alcanza para jugadores de primera

La Primera División del fútbol boliviano estuvo a un paso de aprobar que seis jugadores extranjeros puedan jugar simultáneamente, bajo la premisa de que se quiere elevar el nivel. Pero según algunos conocedores del tema, el mercado nacional no es atrayente para los mejores futbolistas foráneos.

Este medio consultó a Marcelo Carballo, exjugador, y a Mauricio Méndez, exdirigente, sobre si el fútbol boliviano es seductor para los jugadores extranjeros.

“No lo es, y a pesar de que hay países en los que la economía está en crisis. Pero nuestro mercado no es interesante para jugadores de primera división. Por supuesto que sí para jugadores que no tienen espacio en la primera división de sus países. En Bolivia se pagan buenos contratos para jugadores clase B.

Claro, hay algunas excepciones como en todo”, dijo Méndez, a tiempo de complementar que “hoy puede seducir venir a Bolivia, donde hay clubes que pagan entre 10 y 12 mil dólares a jugadores extranjeros (de categoría B), pero no alcanza para figuras de renombre”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

De la misma opinión es Marcelo Carballo, quien dijo que el fútbol boliviano es atrayente para países en los que los salarios para los jugadores son inferiores que los de Bolivia.

“Por ejemplo, en Uruguay o Paraguay los salarios que se pagan no se acercan a los que se pagan en Bolivia, incluso se puede ver eso en equipos de segunda división de Argentina, que no pagan lo mismo que en el mercado nacional, donde los salarios están muy crecidos”, dijo Carballo, a tiempo de indicar que, a nivel competitivo, el fútbol nacional no es atrayente, “porque un jugador siempre quiere desplegar sus destrezas a una mayor escala y siendo que nuestro fútbol no es el mejor de Sudamérica”.

Para Méndez, en muchos casos el fútbol nacional se “convirtió en lo que se llamó ‘cementerio de los elefantes’, donde los futbolistas con cartel llegaron a quemar sus últimos cartuchos, como Alex da Silva. Eso sí, Alex, cuando vio que no podía más, dio un paso al costado. Pero hay muchos que llegan en un momento en el que no pueden más y siguen insistiendo en jugar, incluso se van al Nacional B”.

En este caso Carballo opina que “el fútbol nacional tiene cierto nivel, y quizás los futbolistas foráneos no tienen alto nivel para poder jugar en primera división en sus respectivos países, pero sí les permite llegar a primera de Bolivia. Pero claro, jugadores que están en una edad y un buen nivel competitivo no vendrían a jugar a nuestro país por el tema económico y por el nivel competitivo, y seguro lo más importante de su carrera la hicieron en Europa, donde es mucho más exigente”.

En cuanto a la existencia de las comisiones para dirigentes o técnicos por fichar jugadores, ambos fueron muy cautos.

“No creo que los dirigentes estén en el tema de las comisiones. No descarto que deben haber casos aislados, pero no es la regla. El dirigente quiere triunfar, quiere ser campeón. Quiere el éxito y trata en lo posible de hacer lo mejor para su equipo”, dijo Méndez.

Mientras Carballo aseguró que en su tiempo de jugador y los años que estuvo ligado a la dirigencia nunca vio nada irregular y no puede opinar al respecto.

HASTA 20 EXTRANJEROS

Méndez dijo que los clubes hace años contrataban hasta 20 extranjeros en el año, pero se logró normar a sólo seis.

WILSTER SEDUCE POR SER UNA VITRINA

Para el exjugador de Wilstermann Alex da Silva, en Brasil el club aviador es una buena opción para muchos de sus compatriotas.

“En nuestro país todos saben quién es Wilstermann, tenemos una escuela de fútbol allá, creo que eso está seduciendo a los jugadores a venir, a querer jugar en el fútbol boliviano, porque Wilstermann en los últimos tres años ha jugado torneos internacionales, entonces eso llama mucho la atención de los jugadores extranjeros, porque es una vitrina”, dijo.