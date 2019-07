«El señor Mesa es segundo, nosotros terceros, y yo no quiero fraccionar el voto»

¿Cómo recibió las palabras de Óscar Ortiz?

Son palabras desaprensivas, son palabras calumniosas. Emplazo a Óscar Ortiz a que demuestre, no se puede acusar sin pruebas, esa es una práctica masista, los masistas acusan sin pruebas, calumnian y difaman. Se hacen actos patrióticos, actos de sacrificio para salvar a Bolivia, para salvar la patria, para evitar la ‘venezolanización’ de Bolivia. Lo importante es que salga Evo Morales del poder y si uno tiene que sacrificarse en torno a ese futuro de libertad y democracia para el país y recibe este tipo de acusaciones, bueno, la historia y el tiempo juzgarán. Nosotros hemos hecho lo correcto, hicimos lo que hace un político que piensa con el corazón.

¿Se siente tranquilo?

No quiero ser el responsable de la dictadura vitalicia en Bolivia, no quiero ser el mercenario político del cocalismo masista, no quiero ser el facilitador de la dictadura en Bolivia. Por eso cumplí con mi deber y si eso es pecado para algunos, sabrán por qué lo dicen o por qué se sienten afectados.

¿La relación con Óscar Ortiz estaba afectada? Nunca hubo un deterioro con Óscar Ortiz, nunca tuve un inconveniente. Yo respondí a una carta muy sentimental de reflexión profunda del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y antes de tomar la decisión he convocado a un congreso departamental de mi partido en Llallagua, que es el Movimiento Originario Popular (MOP), y son ellos los que me han pedido que renuncie y que responda de manera positiva a Comcipo. No fue una decisión particular, fue una decisión colectiva del MOP, que es aliado de la alianza de Bolivia Dice No

¿ Cree que la oposición debe unirse en torno a Carlos Mesa?

Si se afectaron intereses, lo siento, pero acá es el país el que debe ganar. El señor (Carlos) Mesa es el segundo, nosotros lamentablemente somos terceros, y yo no quiero fraccionar el voto. No es por el señor Mesa, porque con él no tuve ninguna relación ni comunicación; con el candidato Mesa, jamás. Si hubiese sido el señor Juan Pérez el que estaba ubicado segundo, a ese señor Juan Pérez le habría favorecido implícitamente.

EL DEBER

