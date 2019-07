En un partido plagado de polémicas, Argentina venció a Chile y se quedó con el tercer puesto de la Copa América

Fue en ese momento cuando la tensión empezó a ir en aumento. Los nervios de los jugadores, sobre todo del lado de Chile, se hicieron cada vez más palpables. La acción que resumió ese estado de ánimo se dio sobre los 36 minutos: en una pelota al área de Chile, Gary Medel fue a cubrir y Lionel Messi presionó en busca del balón. El jugador de «La Roja» se dio vuelta, se acercó al capitán del conjunto rival, lo insultó y le tiró un par de cabezazos. Los dos quedaron cara a cara durante varios segundos, hasta que el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar les mostró, con cierto apuro, la tarjeta roja a los dos. La incredulidad se apoderó de los «Albicelestes», que no entendían la decisión del juez para con «La Pulga», que no había reaccionado ante la agresividad del ex Boca. Desde el VAR no revirtieron la determinación.