Envían a joven a la cárcel por golpear a sus padres

El sujeto ultrajaba a sus papás para exigirles que le den dinero para mantener su vicio. Dice estar arrepentido y les pidió perdón

Guider Arancibia Guillén

Un joven de 21 años fue enviado el miércoles al penal de Palmasola por orden de un juez, luego de ser detenido ante las constantes denuncias de que golpeaba a su madre y a su padre, para que le den dinero y pueda seguir bebiendo y manteniendo sus vicios.

Vive en San José, cerca a La Guardia, junto a su madre, su padrastro y su hermanita de 10 años. Desde hace más de dos años ultrajaba física y sicológicamente a su mamá y al hombre que lo crió como a hijo propio, exigiéndoles dinero para comprarse alcohol y drogas.

Más de dos años que la madre estuvo al borde de la muerte hasta que, con ayuda de los vecinos, acudió a la Policía y le suplicó al fiscal Saúl Rosales, que por seguridad prefería ver preso a su hijo.

En su entrevista sicológica ante defensores de los adultos mayores, la madre dijo que: “llegó mi hijo a la casa como a las nueve de la mañana y estábamos desayunando yo, mi marido y mi hijita. Entró Nelson, mi hijo, y me pidió Bs 20 para comprarse droga y como no le dí botó todo lo que estaba en la mesa. Yo le dije nosotros somos viejos, no tenemos plata para darte, trabajá vos sos joven. Me dio dos puñetes, en la cabeza y me dijo te voy a matar. Mi marido le dio Bs 20 para que no me siga agrediendo y se compró ocho botes de alcohol”.

Una vez me arrodillé

La mamá, con tristeza y marcas del ultraje físico en su rostro y sus brazos, reveló en la Fiscalía de La Guardia que su hijo se transformó a los 18 años.

“Salía con sus amigos a comprarse droga, regresaba a pedir dinero y empezó el calvario. Hace un año llegó borracho, me pidió plata y como no tenía prendió la garrafa de gas y como con una antorcha ardiendo me amenazó con hacer explotar toda la casa. Tuve que arrodillarme para que no nos queme”, recordó la mujer.

Yo merezco ir a la cárcel

Frente al juez Alberto Zeballos el joven dijo que “merezco ir a la cárcel, pido perdón a mis padres, los amo, les causé mucho daño”. El fiscal Rosales dijo que es la primera vez que ve a una madre pedir que su hijo vaya preso.

