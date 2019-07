Estas son las 15 mujeres que inspiran, elegidas por Meghan Markle para la portada de Vogue

Yara Shahidi tenía sólo nueve años cuando debutó en la gran pantalla en Imagine That, de Eddy Murphy, y 14 cuando obtuvo su papel principal: Zoey Johnson en el éxito de crítica y popular Blackish, de la cadena ABC. Shahidi es una defensora de la diversidad en Hollywood y de la importancia de la educación para las niñas. De hecho, formó Yara’s Club, una asociación con The Young Women’s Leadership School que reúne a estudiantes de secundaria para discutir temas sociales. Además, ha trabajado en la iniciativa de Michelle Obama Let Girls Learn education.