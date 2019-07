Estrenos en Netflix para julio de 2019

El segundo semestre de 2019 ha llegado cargado de series y películas en Netflix para el mes de julio. ¿Prefieres la acción o el romanticismo? Pues no importa qué categoría te guste más, pues a continuación tenemos el listado de estrenos y hay títulos para todos los gustos.

Y sí, afortunadamente ya están por aterrizar la tercera parte de la Casa de Papel y Stranger Things. Pero venga, que además de estos títulos también tenemos otras entregas interesantes que serán lanzadas durante todo el mes, al menos en España.

Para el 1 de julio

Tenemos la solución para las digestiones interminables en verano. pic.twitter.com/5JcuFDBxBY — Netflix España (@NetflixES) June 19, 2019

– Sucesor Designado: 60 Days

– Re:Zero – Starting Life in Another World – Temporada 1

– Descendant of the Sun – Temporada 1

– Flowering Heart – Temporada 1

– Stone Age – Temporada 1

– Zombie Dumb – Temporada 1

– Titipo Titipo – Temporada 1

– Zombie Dumb – Temporada 2

– Fight, for My Way – Temporada 1

– Hit the Top – Temporada 1

– Mamá

– Pororo – The Little Penguin – Temporada 5

– Tayo the Little Bus – Temporada 3

– Tayo the Little Bus Movie: Mission Ace

– El Club de los Cinco

– Matrix Reloaded

– School 2017 – Temporada 1

– Good Manager – Temporada 1

– Queen For Seven Days – Temporada 1

– My Golden Life – Temporada 1

– Radio Romance – Temporada 1

– Are You Human – Temporada 1

– Black Knight: The Man Who Guards Me – Temporada 1

– The Chef’s Line – Temporada 1

– Archer – Temporada 9

– iZombie – Temporada 4

– Rabbids Invasion – Temporada 4

– Molang – Temporada 1

– Samurai 7 – Temporada 1

– Cardcaptor Sakura: Clow Card

– Cardcaptor Sakura: Sakura Card

– Kakegurui – Temporada 2

– Blade Runner: The Final Cut

– Crazy Stupid Love

– La semilla del mal

– El cascanueces y los cuatro reinos

– El increíble Hulk

– E.B.S. – espías en acción

– You Got Served

– Ghost Ship (Barco Fantasma)

– Hush

– Gunshot

– Ligar en la era digital

– RV

– Soy espía

– Road Trip (Viaje de pirados)

– Todo incluido

– Gold, la gran estafa

– No es tan fácil

– Serenity

– El invitado

– Un niño grande

– La noche más oscura

– Into the Wild: Hacia rutas salvajes

– Escondidos en Brujas

– Elizabeth: The Golden Age

– American Graffiti

– La sombra del poder

– Asesinas silenciosas

– Doomsday: El día del juicio

– La magia de Lassie

– Bailando (Step Up)

– Social Animals

Para el 2 de julio

– Straight Outta Compton

– Dos padres por desigual

Para el 3 de julio

– Coco, de Disney-Pixar

Para el 4 de julio

– Stranger Things 3

Para el 10 de julio

– Parchís: el documental

– Reunión Familiar

– Good and Prosperous

Para el 12 de julio

– Dolor y gloria

– 4 Latas

Para el 13 de julio

– Una vida a lo grande

Para el 15 de julio

– Da Ali G Show – Temporadas 1-4

– Black Money Love – Temporada 1

Para el 17 de julio

– Star Wars: Los ültimos Jedi

Para el 19 de julio

– La Casa de Papel: Parte 3

– SAINT SEIYA: Los caballeros del Zodiaco

– Queer Eye – Temporada 4

– Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale

– ¡Ay, mi madre!

Para el 20 de julio

– Dunkerque

Para el 23 de julio

– Men on a Mission: 2019

Para el 25 de julio

– Otra vida

Para el 26 de julio

– Girls With Balls

– Boi

Para el 27 de julio

– Blade Runner 2049

Para el 29 de julio

– De-mentes criminales

Para el 30 de julio

– Annie

– 31 de julio

– Rescate en el mar rojo

– Kengan Ashura