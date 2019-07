Etcheverry: “Soy Evista, no masista, no me importan calificativos en mi contra”

Marco Antonio Etcheverry, ex mundialista habló sobre su decisión de no ser candidato a diputado pese al gran apoyo que tenía. Concretamente argumento su rechazó a qué «No está preparado» para ese cargo.

Etcheverry aclaró que no es masista, si no Evista rechazando todas las críticas por redes sociales que lo tienen sin cuidado. Dijo que no es ningún comprado y que la plata que ganó la trajo a Bolivia y tampoco es un amarra watos respondiendo a críticas.

