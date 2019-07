Evaliz afirma que siente un llamado de la política

Evaliz Morales Alvarado, la hija mayor del presidente Evo Morales Ayma, sostuvo que siempre le ha llamado la atención la política y esto porque sus papás están inmersos en el tema desde el siglo pasado.

“Mi hermano es un poco más (reticente con la política), no le gustan esas cosas (…) A mí siempre me ha llamado más (la atención) esto, (la política), sobre todo por mis papás, que han tenido que ver (temas políticos)”, manifestó la joven abogada en una entrevista con el programa La Resistencia, que se difunde en radio Erbol.

De esta manera, la hija del mandatario, que gobierna el país desde el 2006 de manera ininterrumpida, admitió que la política es parte de su vida y que entre otros promovería leyes a favor del medioambiente.

“Pocas personas dicen que no se van a meter en la política, pero es algo diario que vives, entonces no puedes decir que no te vas a meter, que no te vas a involucrar en eso”, afirmó la joven cuando le preguntaron si le gustaría ser política en algún momento.

También expresó su deseo de realizar marchas de protesta, como las protagonizadas por sus padres entre el trópico cochabambino y la ciudad de La Paz, por causas que beneficiarían a la sociedad en su conjunto.

Evaliz recordó que una vez su madre, Francisca Alvarado, fue invitada a un congreso en Dinamarca y cuando pretendió obtener visa fue discriminada en la administración estatal. “Tenía que sacar visa, pasaporte; va a hacerse asesorar con un abogado y le dicen que debía quitarse las trenzas, la pollera, el sombrero, eso pasaba en 1996; eso marcó mucho mi vida y dije que no puede ser que esas cosas pasen, ahí dije que iba a estudiar Derecho, porque le querían quitar la identidad (cultural originaria) a mi mamá”, contó.

De esta manera, la hija del Jefe de Estado justificó su deseo de hacer política en el país. “Quedarte sin hacer nada por algo que han luchado tus papás, o sea, no, ¿no ve?, se han roto y no hacer nada, no”, dijo. Cuando fue consultada sobre si le gustaría ser líder política, respondió: “Me gusta luchar contra las cosas con las que no estoy de acuerdo, ver lo que es más correcto”.

Consultada sobre las políticas que impulsaría, en su condición de legisladora o autoridad, Evaliz manifestó que es necesario “impulsar, sobre todo, el tema del medioambiente, que es bastante importante, con cada cosa que ves en otros países, eso yo valoro mucho”.

“Más que aportar leyes, leyes y leyes, (que son necesarias) ver cómo encaminar todo esto, que sean efectivas todas las leyes”, dijo la hija del Jefe de Estado.

También rechazó la producción de alimentos con semilla transgénica. “Aquí tenemos aún una papita que no tiene transgénicos, pero tenemos que impulsar ese tipo de leyes para (el cuidado) el medioambiente”.

Evaliz recomendó a los jóvenes “estar a la altura del desafío histórico que actualmente existe” y consideró necesario encaminar la aplicación de las normas contra la violencia hacia las mujeres en el país. Entre enero y el 10 de julio de 2019, se reportaron 72 feminicidios en toda Bolivia.

Comentó que le encanta el carnaval de Oruro. Sostuvo que le gustaría pasar más tiempo con su papá, el presidente Morales, que dedica parte de una jornada para hacer deporte y ejercicios en el gimnasio. “Me gusta ir a correr con él, le encanta hacer deporte, el gimnasio, cuando tiene tiempo, 10 u 11 de la noche, o a las cinco de la mañana”, añadió.

Fuente: https://www.paginasiete.bo