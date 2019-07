Evo regala una sede a periodistas de Tarija y dirigente gremial le echa flores

El presidente Evo Morales entregó una sede social al Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Tarija, y se convierte en la tercera infraestructura de estas características que el mandatario entrega gratuitamente a organizaciones de periodistas desde 2017. Y el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Héctor Aguilar, le echó flores.

«¿Qué entiendo por comunicación? Comunicación es educación, información, orientación, pero orientado a la liberación, a que los pueblos tengan sus derechos, hagan respetar sus derechos. No me gusta la información en base a la mentira y de verdad, en mi caso personal, si llegué a la presidencia sin formación académica es con verdad y honestidad y es mi vivencia personal. Las mentiras no duran, nunca han durado las mentiras», dijo el Mandatario en Tarija.

Héctor Aguilar manifestó que se pretendió hacer ver a los obreros de la información como enemigos del presidente Evo Morales, lo cual es «absolutamente falso».

Además, elogió la gestión del Mandatario y aseguró que el sector de la prensa siempre «le estará agradecido». «Nadie, ningún trabajador de la prensa puede decir que no gozamos de libertad de expresión, gozamos de la libertad de expresión en el marco de la Constitución y la Ley de Imprenta», expresó.

Además, dijo que «los obreros de la información agradecemos el apoyo grande y decidido del presidente Evo Morales», ya que el Jefe de Estado demuestra que tiene «apego» a los obreros de la información y de los trabajadores de la prensa.

«Nuestro compromiso de respeto es permanente, de agradecer y decirle gracias hermano Presidente, siga adelante que el pueblo lo requiere para que siga apoyando a los más pobres», agregó Aguilar.

Otras sedes

En julio de 2017, el Mandatario entregó un edificio a la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz. En esa oportunidad, Morales sostuvo que la libertad de expresión está garantizada en el país y recordó que si algún medio de comunicación no informa sobre un determinado tema es por decisión del dueño.

Dos años después, en marzo de este año, Morales entregó una segunda sede, el denominado Centro Cultural de la Prensa Municipal-Sucre en conmemoración al Día del Radialista en Sucre. El Jefe de Estado indicó nuevamente que en el país “nadie puede quejarse de que no hay libertad de expresión”.

Aguilar, dijo hoy, que la sede que se entrega en Tarija es la tercera en el país y que muy pronto se entregarán otros inmuebles en Bermejo, Yacuiba y Camiri.

Fuente: https://www.paginasiete.bo