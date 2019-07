Excapitán ‘Moreira’ denuncia maltratos, estoy encerrado, como 2 veces al día y no tengo baño

El excapitán de Policía, Fernando Moreira, denunció en su audiencia de acción de libertad que está sufriendo maltratos y abusos en la cárcel de Palmasola, el exjefe policial dice que está asilado en una celda en el pabellón de mujeres, que come dos veces al día, que no tiene un baño y que no sale al patio como el resto de los reos.

Fuente: Detrás de la Verdad

