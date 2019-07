Exministro de Goni reta a Carlos Mesa a un debate «cara a cara»

Carlos Mesa y Mauricio Balcázar (der)

El exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, desafió a Carlos Mesa a “un debate cara a cara” para que aclare sobre el dinero que recibió para ser candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 2002.

“Yo reté a Mesa hace mucho tiempo y por escrito que él aclare si es verdad o no, si él dice que es verdad, bueno ahí quedó y yo daré los detalles y esto se acabó pero si él dice que no, pues yo tendré que demostrar que es verdad o tendré que pedirle disculpas públicas”, dijo Balcázar desde Washington (EEUU) en una entrevista con el programa No Mentiras de PAT.

