Ezequiel Serres: «Agustín lucha la batalla y nosotros somos su armadura»

Historia de fe. El hijo del presentador de televisión sufre de cáncer, él afirma que su niño es un guerrero y que pronto saldrán de esta situación.





En mayo, la vida del presentador de noticias Ezequiel Serres, de su familia y de su hijo Agustín cambiaron por completo. El motivo fue el diagnóstico de un tumor alojado entre el pulmón y el esternón y sobre el corazón el cual se convirtió en cáncer. Pero estas seis letras que para algunos suelen ser fatales, para Agustín no lo son ya que con fe en Dios, el apoyo de su familia y de su lucha día a día está saliendo adelante demostrando que a pesar de su corta edad es un guerrero de la vida.

Serres contó a El Día que ha sentido el cariño de propios y extraños, que su hijo está luchando todos los días y que él y su familia están y estarán ahí para apoyarlo inyectándole buenas energías. A continuación lea está historia de fe donde Agustín es el actor principal de una lucha contra una dura enfermedad del cual promete vencer y salir victorioso de esta prueba.

¿Cree que esto es una prueba de fe?

La vida es una constante prueba, de eso estoy seguro, cada prueba tiene un objetivo y más bien es con fé como se las enfrenta. Sin duda esta es la prueba más dura que nos tocó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram, Whatsapp o Facebook

¿Se acercó más al Señor o siempre fue creyente?

Siempre fui creyente, no le recrimino nada, más bien creo que todo es por algo. La vida me enseñó que todo lo que sucede es por algo, estoy seguro que Agustín tiene una tarea en la vida, y que va a salir de esta para cumplirla, mi esposa (Mónica Bustos) y yo pensamos que tiene que ver con lo que hace; contar historias y ayudar a las personas.

¿Cómo llega esto a su familia?

Fue un fuerte golpe, no lo niego, nos costó y creo que todavía nos cuesta asimilar lo que estamos viviendo.

Cuando el cáncer ingresa a tu casa no solo está en quien lo tiene, sino en todos los que los amamos. Mirás al cielo y preguntas ¿por qué? Todo te cambia. Agustín es quien lucha esta batalla y nosotros tenemos que ser sus armaduras, no nos podemos quebrar porque él nos tiene que ver bien, tenemos que inyectarle buenas energías y te aseguro que no es fácil.

Cuando el cáncer llega a tu vida cambia tu rutina, él necesita atención; por suerte en mi trabajo y en el de mi esposa nos entienden y tenemos ciertas flexibilidades, pero varias veces, gente que atraviesa por lo mismo me contó que han tenido que dejar sus fuentes laborales por atender a sus hijos. ¿Se imagina? Tener que dejar de trabajar, de recibir ese sueldo; quedan entre la espada y la pared, si trabajan dejan de atender al enfermo y si no trabajan dejan de ganar el sueldo para enfrentar una enfermedad que no solo le pasa la factura a tu día a día, le pasa una gran factura a tu bolsillo.

Mónica lo atiende durante el día, cuando sale se queda Sebastián o Gabriel. Su nana nuestra “Chavita” también llega rápido para atenderlo, y yo en las noches; no lo dejamos solo en ningún momento.

¿Se ve que personas conocidas y no conocidas están pendiente de su niño dándole su apoyo?

Y eso nos da mucha fortaleza, sentir el cariño de la gente que te escribe, que se acerca y te pregunta por la salud de tu hijo no tiene precio. El abrazo, alguien que te toma del hombro, la palabra sincera, sentir que hay mucha gente que está ahí para lo que necesite Agustín es invaluable, y solo puedo decir gracias desde el corazón. Un apoyo muy fuerte que hemos recibido también es el de la doctora Yolanda Ernst y de cuanta enfermera, licenciada ha tenido contacto con Agustín.

La doctora Yolanda están constantemente pendiente de la salud de Agus. También agradezco al doctor Méndez y Bello que fueron los primeros en intervenir cuando toda esta historia comenzaba.

¿Cuanta batalla falta?

Siempre digo que esto es una carrera de resistencia y no de velocidad. ¿Cuánto le falta? Tengo fe de que poco.

¿Cómo se dan cuenta que él padecía este problema?

En los últimos días de abril Agustín había tenido recaídas y lo tuvimos que llevar en dos ocasiones al hospital porque le faltaba el aire, los médicos que lo atendieron lo asociaban con el asma que él padece, el 1ro de mayo es mi esposa, Mónica, que, curiosamente, comienza a tener problemas de respiración y a lo que la estaba llevando en la madrugada, también comenzó Agustín, así que terminé con los dos en emergencia. Cuando comienzan a atender a mi hijo le explico al médico los antecedentes y por ellos ordena una radiografía de pecho donde aparecía algo extraño, por lo que ordena la internación y otros estudios. Fue el neumólogo Méndez quien comienza a atenderlo y detecta que lo que había era un cuerpo extraño pide la opinión al Cirujano de tórax el doctor Bello, después de unos estudios se determina que era un tumor alojado entre el pulmón y el esternón y sobre el corazón, en un lugar delicado… había que decidir por una operación y sacar el tumor o ir primero por la biopsia, nos decidimos por lo primero ya que el tumor le estaba causado problemas para respirar.

El 7 de mayo sacaron el tumor, se hizo la prueba y aproximadamente 10 días después llegó la noticia de que era un linfoma Hodgkin, el trago fue amargo, muy amargo.

¿Cómo están los ánimos de Agustín?

Es un chico fuerte, más de lo que creía, si antes me sorprendía con sus reportajes ahora me sorprende más.

Tiene sus subidas y bajadas con su humor. Después de las quimios pasa unos días complicados y luego esa luz que tiene vuelve a aparecer, ríe, conversa y juega. Según la doctora Yolanda el tratamiento marcha bien. Las pruebas de sangre que se le hacen para su seguimiento marcan que el cáncer se metió en el cuerpo de un guerrero, de un gladiador.

¿Cuando pase todo que tienen planeado hacer con Agustín?

Agustín sueña con viajar, ir a México, le atrae mucho ese país. Sueña con conocer y estar en un canal de Youtube que sigue mucho y sueña con lograr entrar a cadenas internacionales de televisión algún día con las historias que cuenta. Sueña con ir a Orlando.

Lo de Youtube y las cadenas internacionales de TV, el tiempo lo dirá. Trataré de cumplir su sueño de conocer México y Orlando en Estados Unidos se lo merece.

¿Que les dice a las personas que pasan por este problema?

Que luchen, que no pierdan la fe, que se enfoquen en la recuperación, en la sanación. Que tengan a su lado el médico de confianza como lo tenemos nosotros en este momento, que no dejen de pedirle al creador para que desaparezca el cáncer y todo rastro de su presencia.

¿Quién ha sido su mayor apoyo?

Dios. Agustín, verlo a él me da fuerza, mi esposa y mis hijos, nuestras familias, la doctora Yolanda Ernst. La psicóloga y amiga Gabriela Castillo

Mis amigos, los que están siempre, hermanos de la vida como les diga, a la Red PAT que me apoya en todo lo que puede.

La verdad que si comienzo a nombrar no termino porque como te decía cada uno de ustedes de una u otra manera nos dan fuerza.

Fuente: eldia.com.bo