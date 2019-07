Felix Patzi no renunciará a Gobernación para postularse a la Presidencia

La Paz.- El candidato a la presidencia Félix Patzi ratificó que no renunciará a su cargo, esto después de que se permitiera la no renuncia para quienes irán a las elecciones de octubre. Expresó que el MAS no tuvo otra opción porque de otra manera Evo Morales y Álvaro García Linera no hubieran estado habilitados.

Por otro lado informó que ya tiene la lista de candidatos a diputados y senadores por los 9 departamentos y los presentará luego de que sean aprobados.

Fuente: Detrás de la Verdad

