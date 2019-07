Fiscal investiga si «fundación» financiadora de Yo soy mi primer amor es fantasma

El programa nacional Yo soy mi primer amor, impulsado por Maricruz Rivera, esposa del alcalde de La Paz, Luis Revilla. Foto de archivo (Internet)

La Paz, ABI, CAMBIO.- La fiscal que investiga el caso de Yo soy mi primer amor (YSMPA), Edna Montoya, informó el viernes que hasta la fecha no halló la Fundación para el Diálogo y la Concertación (Fundaco), que según la denuncia de las diputadas Sonia Brito, Betty Yañíquez y Valeria Silva financió tareas del programa que dirige la esposa del alcalde Luis Revilla, Maricruz Ribera.

«Fundaco no aparece por ningún lado, no podemos encontrar si existe o no esa fundación. A Unitas ya hemos pedido esa información, pero Fundaco no aparece, parecería que fuera una fundación fantasma», señaló Montoya a Cambio.

De acuerdo con la solicitud de investigación, Yo soy mi primer amor cuenta con el financiamiento de Fundaco y del Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral.

En el documento, se establece que existe una relación financiera entre el programa de Maricruz Ribera y Fundaco.

La denuncia precisa que la exfuncionaria municipal Paola Adriana S.S., una de las personas que viajó en cuatro ocasiones para Yo soy mi primer amor, percibió un salario de 8.000 bolivianos pagado por Fundaco.

También indica que esta entidad privada emitió otros tres cheques a favor de tres funcionarios municipales, dos de los cuales viajaron con Yo soy mi primer amor a Pailón, Cochabamba, Santa Cruz, Villazón y San Ignacio, entre octubre y noviembre de 2016.

El 5 de octubre de 2016, Fundaco emitió el cheque Nº 201-5054177-3-24-0000013-3, del Banco de Crédito de Bolivia (BCB) por 6.500 bolivianos a favor de Jorge Felipe H. A., quien tenía el cargo de chofer de la comuna.

El 6 de octubre, esta misma institución emitió el cheque Nº 201-5054177-3-24-0000014-1 del BCB por la suma de 5.250 bolivianos a favor de Germán Manuel E.E., que era asistente administrativo de la Dirección de Coordinación de Políticas de Igualdad, unidad dependiente del despacho del alcalde Revilla.

Un tercer giro de Fundaco se efectuó el jueves 13 de octubre de 2016, a nombre de la asesora estratégica de la misma dirección, Paola Adriana S.S., por 13.500 bolivianos, bajo el cheque Nº 201-5054177-3-24-0000016-6 del BCP.

La Fiscalía investiga al alcalde Revilla por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, pues según la denuncia de las tres diputadas esta autoridad habría conformado una estructura municipal, desde la Dirección de Coordinación de Políticas de Igualdad, para apoyar al programa de su esposa con personal edil, en horario de trabajo y fuera del municipio de La Paz.

La fiscal Montoya informó que se entregaron entre 15 a 20 requerimientos de información a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), instituciones y empresas prestadoras de servicios o venta de productos.

«En esta primera instancia, se realiza las investigaciones preliminares. Se requiere información a la Alcaldía, a Fundempresa y donde podamos ver si está inscrita alguna ONG con el nombre de Yo soy mi primer amor», explicó la autoridad.