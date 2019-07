Fiscal que indagó el caso Eurochronos es investigado por una comisión de Sucre

A dos años del asalto fallido a la joyería Eurochronos en Santa Cruz, con el saldo trágico de cinco personas muertas y siete heridas, la Fiscalía General del Estado busca darle un giro a las investigaciones para encontrar la verdad de los hechos. Como primera medida ha puesto su mirada en el fiscal que llevó adelante las indagaciones desde el 13 de julio de 2017, José Parra, contra el que abrió pesquisas por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Parra, el hombre fuerte de las investigaciones de este caso, semanas atrás fue convocado a declarar ante una comisión de fiscales que llegó desde Sucre. La autoridad ya prestó su testimonio, pero junto a él también lo hicieron unos cinco fiscales que forman parte de la comisión asignada para llevar adelante las diligencias del caso Eurochronos.

Informes confirmados a EL DEBER dan cuenta de que las declaraciones se recibieron en el auditorio de la Fiscalía de Santa Cruz ante los fiscales de Sucre, que buscan levantar nuevas evidencias sobre las actuaciones que se desarrollan para esclarecer quiénes fueron los autores materiales del atraco fallido, los autores intelectuales y desvelar si existió o no responsabilidad policial en la muerte de la joven profesional cruceña, Ana Lorena Tórrez Torrico, la jefa administrativa y financiera de Eurochronos que perdió la vida.

Para saber todos estos detalles del caso, los fiscales de Sucre ya recibieron el testimonio de Roxana Torrico Paz, madre de Ana Lorena. También declaró el abogado de la víctima, Jorge Santistevan, y se convocó a declarar al primer fiscal del caso, bajo la figura investigativa de supuesto incumplimiento de deberes.

Para la defensa de las víctimas, Parra actuó al antojo del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, ahora preso en el penal de San Pedro de La Paz, supuestamente involucrado en el caso del extraditable Pedro Montenegro Paz.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, confirmó las nuevas declaraciones que se están realizando sobre el caso y afirmó que el fiscal Parra fue designado para que cumpla sus funciones en Cotoca y que las investigaciones siguen su curso, pero ya sin su presencia.

Se derriba estructura delictiva

Entre los duros cuestionamientos que ha hecho la defensa de la víctima Ana Lorena, se fundamentó que a partir del 17 de abril, cuando se desveló el caso de Montenegro, se cayó una estructura delictiva anclada en policías, fiscales y magistrados que obstaculizaban el esclarecimiento de Eurochronos y otros casos más que conmovieron al país.

La arquitecta Torrico, madre de Ana Lorena, dijo estar indignada y aseveró que Medina debe ser castigado por ser el responsable de la muerte de la joven. “Estoy indignada por el comportamiento tan lento del tratamiento jurídico con el que avanza el delito de haber quitado la vida a mi hija Ana Lorena. Indignada con la permisividad que tienen con Medina, al no exigirle que diga quién mató a Lorenita. Medina es el responsable del operativo poniendo a Alfonso Siles bajo su mando. Dejaron desangrarse a Ana Lorena y no le prestaron auxilio. Medina debe ser castigado por la muerte de mi hija, no me importa que esté preso por narcotraficante, deben darle condena por no cumplir con auxilio a una víctima”.

La mamá también disparó contra Parra y está de acuerdo con su procesamiento. “Siempre estuvo al servicio de Medina, nunca nos escuchó, jamás nos dio una palabra de aliento, es hora de que lo procesen por incumplimiento de deberes”, añadió la mujer.

Incidente con Medina

Entre los fiscales que declararon ante la comisión de Sucre, está uno que el pasado año fue separado de la comisión que indagaba Eurochronos. De ese testimonio, se confirma que su alejamiento se debió a que se enfrentó al entonces director de la Felcc, Gonzalo Medina, discrepando sobre las decisiones que tomaba para investigar el caso.

“Esa vez me llamó, fui a su oficina, me enfrenté y lo mandé al carajo porque soy fiscal de una institución que merece respeto. Hacía lo que le daba la gana y quería que todos nos subordinemos, aunque hubo algunos que sí lo hicieron”, dijo la autoridad.

Tratamos de conocer la versión de Parra, pero no fue posible, no respondió a los insistentes llamados, y solo se sabe que fue designado a Cotoca, como lo confirmó el fiscal departamental.

Se espera que la comisión de Sucre vuelva a nuestra capital para presentar una resolución sobre las pesquisas, que pueden derivar en la apertura de un proceso penal contra Parra, un proceso administrativo o solo ser parte de expedientes dormidos.

EL DEBER / Guider Arancibia