Gobierno denuncia daño ambiental por el segundo colapso en Alpacoma y apunta a la Alcaldía de La Paz

El Gobierno concluyó que el nuevo derrame de lixiviados en el relleno sanitario de Alpacoma que administra la empresa Tersa provocó un daño ambiental. A través del ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, lamentó el inadecuado manejo edil del relleno en el que al menos el 80% de líquido altamente contaminado que se encontraba en una piscina se derramó y comprometió un total de 2,8 hectáreas.

Recordó que la Alcaldía de La Paz tiene la responsabilidad de garantizar que los lixiviados no lleguen a afluentes de ríos o tengan contacto con el suelo que no es parte del relleno. La fuga en el relleno de Alpacoma, la segunda en el año, se produjo el lunes en la piscina número nueve.

«Hay un daño ambiental por el derrame; está hecho (…) lo que corresponde es tomar muestras de suelo y en los siguientes días cuantificar el daño ambiental. Sabemos que muchas de las medidas que hicieron la Alcaldía no han sido y no son el 100% efectivas», declaró Ortuño al programa nocturno Anoticiando de la red ATB.

En otra entrevista con la red Uno, la autoridad precisó que «el incidente es de magnitud porque ha inutilizado el mecanismo de control de las aguas lixiviadas, yo creo que ahí pecaríamos de irresponsables de minimizar el hecho, es un hecho muy importante y que obedece ahora a la necesidad de hacer unas medidas de control extraordinaria y que nos pone en la duda de cuánto tiempo más vamos a seguir utilizando este relleno que ha colapsado».

Un equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua fue desplazado la mañana de este martes al lugar para recoger muestras y verificar la magnitud del derrame. Ortuño dijo que esta labor permitió conocer que el recojo de basura en la ciudad está garantizado.

«El equipo técnico nos ha reportado que no hay una afectación directa a las celdas donde se deposita los residuos sólidos que se recoge en la ciudad, por lo tanto no habría en este momento un riesgo de interrupción del proceso de recojo de la basura, que eso es importante que la población sepa, pero sí existe un problema muy grande, no sería responsable minimizarlo, en esta medida de control de los lixiviados que evita que los mismo generen problemas de contaminación», sostuvo en la red Uno.

Ortuño explicó que se verificó un manejo muy precario de los residuos que se generan en el control de los lixiviados desde el primer colapso del relleno en enero, cuando se dañó la planta de tratamiento.

«Nos sorprende que el Alcalde Luis Revilla utilice el término «desajuste», lo que hubo es un colapso por un mal manejo de aguas lixiviadas, se utilizó un procedimiento muy básico y precario (…) Hay un daño ambiental y es irresponsable negarlo», afirmó.

Ante esas circunstancias, Tersa, contratada por la Alcaldía, recurrió a un «tratamiento básico» que consiste en mezclar el líquido con tierra para formar lo que se denominan «queques» (parecido a un ladrillo gigante) que eran acopiados sin control. El Ministro sospecha que el peso comprometió el talud cercano y, por consiguiente, las piscinas.

«El responsable del relleno sanitario, de todo el servicio de la gestión de residuos sólidos de la ciudad es la Alcaldía», sostuvo.

Informe técnico

Horas antes, la viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico, Julia Collado, en conferencia de prensa informó que el Municipio paceño tendrá que presentar al Ministerio de Medio Ambiente y Agua un informe donde se explique, en detalle, el tema del relleno de Alpacoma, desde su planificación para su construcción, los procedimientos técnicos para el tratamiento de la basura y si se tiene la orden respectiva de la Gobernación de La Paz.

El alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja, denunció que el relleno opera sin licencia ambiental, por lo que demandó su cierre definitivo.

Asimismo, Collado detalló que el equipo técnico del Ministerio recogió muestras que fueron enviadas al laboratorio cuyos resultados serán conocidos en dos semanas. Recordó que en el derrame de basura y lixiviados ocurrido en enero pasado también en Alpacoma se halló presencia de «metales pesados».

Luis Arratia, director de Residuos Sólidos del mismo Ministerio, explicó que el suceso empezó -según la empresa responsable del relleno, Tersa- a las nueve de la noche del lunes y que el mismo fue producto del colapso de uno de los estanque de lixiviados denominado «Eje 9», que está ubicado en la sección sur-este del relleno con una capacidad de 6.326 metros cúbicos y que el 80% del lixiviado del estanque cayó hacia la parte inferior afectando un total de 2,8 hectáreas de terreno.

Sostuvo que el suceso comprometió la infraestructura del estanque colindante de 6.000 metros cúbicos. «En este momento no está existiendo un tratamiento de lixiviados en Alpacoma», declaró.

Arratia explicó además que la inspección técnica arrojó que Alpacoma no tiene un sistema de drenaje adecuado, un aspecto que puede haber provocado el derrame, que, sumado a la acopio de «queques» (lixiviado mezclado con tierra en forma de ladrillo) recargó el peso del estanque.

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz