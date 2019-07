Infidelidad y boda: la escandalosa historia de amor de Yadhira Carrillo y Juan Collado

«Para Juan sus hijos y sus ex parejas con hijos como mi amiga Lety, que quiero y respeto, para él siempre van a ser prioridad y eso me encanta, es una de las cosas por las que yo lo quiero mucho y me enamoré de él, porque es un hombre que sabe responder porque son seres importantes de vida y son parte de nuestra familia, para mí Lety y los niños son parte de mi familia, de mi corazón, de mi alma y de mi ser«.