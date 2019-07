Informe filtrado: El exembajador británico dijo que Trump abandonó el acuerdo iraní por estar asociado a Obama

Donald Trump, Melania Trump y Barack Obama en el funeral de George H.W. Bush.

Kim Darroch afirmó en mayo de 2018 que las acciones del presidente de EE.UU. estaban motivadas por razones «personales» y equivalían a «un vandalismo diplomático».

El exembajador de Reino Unido en Estados Unidos, Kim Darroch, creía que el presidente norteamericano, Donald Trump, se retiró del acuerdo nuclear con Irán por razones «personales» debido a que estaba asociado a su predecesor, Barack Obama, revelan unos documentos filtrados a los que ha tenido acceso el diario The Mail on Sunday.

En un informe elaborado en mayo de 2018, después de que el entonces canciller de Reino Unido, Boris Johnson, viajara a Washington para persuadir al Gobierno de EE.UU. de que no abandonara el pacto, ese antiguo alto representante británico afirmó que las acciones del mandatario norteamericano equivalían a «un vandalismo diplomático».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Darroch también señaló en su cable diplomático que la decisión generaba divisiones en el equipo presidencial y criticó a la Administración Trump por no tener «una estrategia del día después».

«Comenzar de nuevo en vez de construir sobre bases erróneas»

Asimismo, apuntó que el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, estableció «un sutil distanciamiento» al hablar sobre la ‘decisión del presidente’ durante sus conversaciones con Boris Johnson e insinuó que había intentado «vender» un texto revisado a Donald Trump, pero fue en vano.

A pesar de todos los esfuerzos, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, indicó al canciller de Reino Unido que «la clara inclinación» del inquilino de la Casa Blanca era «comenzar de nuevo en lugar de construir sobre bases erróneas» y que «quería un acuerdo mucho más duro», reza el documento.

Filtración y renuncia de Darroch

Este informe se incluye en un segundo lote de documentos filtrados publicados por el periódico The Mail on Sunday: el primero provocó la renuncia de Kim Darroch a principios de esta semana.

En esos informes clasificados que envió Londres, este embajador describió los conflictos internos de la Administración Trump como «peleas a cuchillo», descalificó a ese Ejecutivo y tachó al mandatario de «inepto», «inseguro» e «incompetente».

Tras conocerse esa información, el presidente de E.UU. anunció que ya no trataría más con Darroch, al que definió como «un tipo muy estúpido». Posteriormente, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, declaró que tiene «plena confianza» en ese diplomático, a pesar de no estar de acuerdo con sus valoraciones.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Reino Unido, Jeremy Hunt, aseveró que los documentos filtrados reflejan la «visión personal» de Kim Darroch y no la de su Gobierno, aunque posteriormente pidió a los diplomáticos británicos que «sigan hablando de manera equitativa».

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!

Fuente: actualidad.rt.com