Inicia el cuarto tramo del BRT por la zona de la UAGRM

Santa Cruz, 18 de julio, eju.tv.- Hoy inició el cuarto tramo del BRT que va de la calle México hasta la Av. Landívar, para ello las rutas alternas que se tienen son las siguientes:

Para ir de la zona Sur hasta el lado norte del primer anillo deben ingresar por la C/ Ayacucho, incorporarse a la Santa Bárbara, conectar con la 21 de mayo y por esta salir al primer anillo.

Para ir del zona norte al sur debe ingresar por la C/ Haití conectar con la calle México, ingresar a la C/ Venezuela por el Av. Hernando Sanabria, o más conocida como Centenario, conectar con la C/ Ichilo hasta la Av. Landívar.

Fuente: Unitel

