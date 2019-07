Jaime Paz pide que se luche por el respeto y la unidad de Tarija

El expresidente de Bolivia Jaime Paz ha dado un discurso de unidad y lucha en esta fecha tan importante para el departamento, ya que considera que Tarija cambió la historia económica del país en los últimos años por lo que exige el respeto que se merece.

“Tarija reafirma su identidad dentro del país pero también reafirma sus derechos, Tarija da mucho a Bolivia y estamos muy orgullosos de esto, prácticamente Bolivia vive de Tarija hoy día y este departamento es el que ha cambiado la historia económica de Bolivia en estos últimos 20 años entonces queremos un poco más de cariño desde el Gobierno central, un poco más de respeto y un poco más de ver nuestros problemas“.

Con el ¡viva Tarija!, pidió que se de a Tarija el lugar que se merece por la cantidad de recursos que da al país además de respetar sus reservas naturales como es el caso de Tariquía.

“No puede ser que ocurran ciertas cosas en Tarija por falta de dinero, como puede ser que el departamento que garantiza el dinero del país tenga problemas por falta de recursos y dinero, que viva Tarija y que vivan los tarijeños. También señalar un poco que no puede ser que los lugares bellos de nuestro departamento no sean respetados casi me pongo a llorar con lo de Tariquía, dando Tarija tanto de sí porqué tocan lo bonito y lo delicado que tiene”, ha recalcado.

Historia

Tarija, ciudad originalmente fundada con el nombre de Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarixa,​ fue fundada el de 4 julio en 1574 por el capitán español Luis de Fuentes y Vargas, por órdenes de Francisco Álvarez de Toledo, virrey del Perú.

Aun durante el régimen colonial, en 1807, poco antes de las Guerras de independencia hispanoamericanas, pasó a depender con todos sus territorios de la Provincia de Salta , y por ende al Virreinato del Río de la Plata. Es por ello que ya durante el proceso independentista de la corona de España, el Cabildo de Tarija envía como diputado a la Junta Grande de 1810 celebrada en Buenos Aires, al abogado tarijeño José Julián Pérez de Echalar, para integrarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Debido a su incorporación tardía al Virreinato del Río de la Plata (1807), su situación política fue de cierta autonomía, generando dudas en el Libertador Simón Bolívar sobre si debía considerarse territorio argentino o alto boliviano, pues las autoridades argentinas hicieron reclamos formales constantes sobre los intentos pro bolivianos de escindirla de la Provincia de Salta. Por ello la Asamblea Constituyente de 1825 que fundó la República de Bolívar, hoy República de Bolivia no admitió a los pretendidos representante de Tarija. Finalmente, tras un cabildo, los políticos tarijeños de la época, influenciados por el Gral. Bernardo Trigo Espejo y apoyados por las fuerzas militares a las órdenes de Antonio José de Sucre bajo el mando del mercenario Francisco Burdett O’Connor decidieron en 1826 anexarla a la recién creada Bolivia.

