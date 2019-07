@jptipnis EGO NO SOLO ES DICTADOR, NO TIENE COMPASIÓN, ES UN SER DESALMADO Y CORRUPTO, DEIFICADO POR COCALEROS!!

LOS BOLIVIANOS NO MERECEMOS UN DIRIGENTE CORRUPTO COMO PRESIDENTE.

O NOS UNIMOS O NKS HUNDIMOS!! https://t.co/BP2TQJr4Be





Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Kagemusha Melgarejo