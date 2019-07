La ‘novela’ se repite: El inicio del Clausura, en duda

Las deudas económicas de diferentes clubes del país pueden impedir que la primera fecha se dispute este fin de semana. Fabol anunciará su posición final este viernes a las 10:00

El inicio del torneo Clausura 2019 se pone en duda por las deudas que arrastran varios clubes de la División Profesional de Bolivia. Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) anunció que oficializarán su postura este viernes (10:00), pero si no hay solución, el panorama se queda así: el fútbol se paraliza en el país.

El secretario general de Fabol, David Paniagua, informó que pedirán la destitución del gerente de Licencias de Clubes, Omar Dorado, por no cumplir con sus funciones. “La FBF no ha hecho funcionar el reglamento de Licencias de Clubes que es obligatorio, entonces cómo puede pretender que una institución que debe tres o cuatro meses de deuda siga teniendo licencia, ese es el problema”, disparó Paniagua a la prensa cruceña.

Paniagua se pregunta cómo puede iniciarse el campeonato si varias instituciones les adeudan salarios a sus futbolistas. “No hay las condiciones, cómo vamos a arrancar un torneo bajo estas circunstancias. El tema de San José es de más de 1 millón de dólares. Si no hay cambios si no se llega a solucionar no hay fútbol”, remarcó el represente de los jugadores del país.

Además, Paniagua observó que el Consejo Superior de los clubes se realice un día antes del inicio del torneo. Los dirigentes tienen planificado reunirse este viernes en Potosí.

Sport Boys Los jugadores del Toro, que se encuentran concentrados, no se entrenaron como medida de presión, ya que no han cobrado los sueldos de abril, mayo y junio. “El técnico (Víctor Hugo Antelo) nos apoya en todo”, dijo Dustin Maldonado a Los Más Buscados de DIEZ. No descartan asumir otras medidas en las próximas horas.