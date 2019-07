Lady Gaga y Bradley Cooper: ya hay fecha para su reaparición juntos (¿como pareja?)

Bradley y Gaga durante el pasado Festival de Venecia. (Getty)

Desde que se rumorea que podrían ser pareja, Lady Gaga y Bradley Cooper no han vuelto a aparecer juntos. En estos meses se ha insinuado que la cantante de ‘Alejandro’ podría estar tras la ruptura del actor e Irina Shayk, pero nadie los ha visto desde la interpretación de ‘Shallow’ en los Oscar. Aquella noche, los dos protagonistas de ‘Ha nacido una estrella’ no ahorraron en miradas y complicidad. Fueron muchos los que pensaron que no solo había nacido una estrella, sino un amor.

Ya hay fecha concreta para la próxima aparición de la ¿pareja? Será este mes de agosto, durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards, ya que ambos están nominados en diferentes categorías por la película. Se trata de los galardones a mejor canción y mejor colaboración. No sería de extrañar que, en caso de que ‘Ha nacido una estrella’ consiga uno de los dos premios, ambos suban al escenario a recogerlo. Tampoco que posen juntos en la alfombra roja y que, para desmentir o afirmar rumores, hagan uso de alguna estrategia para cerrar de una vez el tema de su romance.

Según afirma la revista ‘People’, Cooper ya insinuó, en el programa de Ellen DeGeneres, que podría reunirse públicamente con Gaga en un acto especial. «Lo que estaría guay sería hacer una lectura en directo del guion y cantar todas las canciones mientras lo hacemos, en el Hollywood Bowl o similar», aseguró el actor. Sin embargo, esa lectura en dircto aún no se ha producido.

Unas fotos sospechosas

Los rumores de noviazgo entre Gaga y Cooper no han dejado de crecer desde que la revista ‘In Touch’ publicó que ya estarían viviendo juntos en el apartamento que el actor posee en Nueva York. El reportaje llega a asegurar que él ya «le ha hecho sitio en los cajones para sus cosas». Además, citan a una fuente que asegura que «están muy enamorados». Unas fotos que aparecieron de los dos en Twitter, supuestamente en esa casa, han venido a alimentar las sospechas.

Mientras tanto, los fans de ‘Ha nacido una estrella’ no dejan de soñar con un romance estelar y así lo manifiestan en las redes sociales. Pero los íntimos de la pareja aseguran que son, simplemente, buenos amigos. Eso hará que su aparición en los MTV Music Awards sea mirada, más que nunca, con lupa.

