Lo que sí y lo que no debe hacer un vocero político, según Walter Chávez

La Paz, 08 de julio (Urgentebo).- Walter Chávez, exestratega y exasesor del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) y el presidente Evo Morales, dio a conocer algunos tips sobre el rol de un vocero político en el marco de un proceso electoral.

Chávez fue entrevistado el domingo en el programa Esta Casa No es Hotel para dar a conocer su opinión sobre lo ocurrido en el caso de ahora exvocero de la alianza política de oposición Comunidad Ciudadana (CC), Diego Ayo, quien tuvo que renunciar ante la polémica desatada por sus declaraciones en una entrevista.

“Un vocero es en realidad el que porta la voz. En España, de hecho, se llama portavoz, no sólo vocero, porta la voz de una institución y de un líder. Básicamente, debe tener algunas características fijas”, dijo.

En criterio del experto político, un vocero tiende que contar con tres características:

Ser una persona informada Ser una persona que genera simpatía No ser una persona polémica por sí misma, porque traería crisis

“Cuando yo recomendaba a un político, cuando asesoraba, era que se escoja a una persona por su performance, por su conocimiento de su espacio político, por su simpatía y se lo forme. Un vocero tiene que tener una formación intensa, porque una cosa es ser un intelectual; otra cosa, un buen comunicador; pero, el representar la voz de un líder o de una institución es muy complejo”, aseveró.

Asimismo, indicó que, así como quienes se dedican a las vocerías deben cumplir con ciertas características, también deben aplicar y respetar códigos y discreción.

“Un vocero no puede tomar un protagonismo excesivo. Un vocero no puede ir dando entrevistas. No le compete”, dijo al respecto.

“Algunos voceros muy posesionados en un partido, muy históricos, quizás den entrevistas; pero, es muy inusual que un partido elija un vocero y debute en una entrevista personal diciendo qué es lo que cree él que es la política, interpretando el momento político, dando línea como en esta entrevista que generó crisis en Comunidad Ciudadana”, acotó.

Otro de los elementos que se debe tomar en cuenta, según Chávez, es el hecho de que cuando se elige un vocero, se debe optar por una persona que no tenga un ego desmedido para figurar ya sea en una representación empresarial, deportiva o política.

“El vocero no puede ser uno que busque protagonismo en los medios, porque va a generar automáticamente crisis”, opinó.

El politólogo Diego Ayo renunció a la vocería de Comunidad Ciudadana el 2 de julio luego de que el 20 de junio, el candidato presidencial Carlos Mesa lo presentara a la opinión pública.

Una entrevista publicada por el periódico Página Siete el 30 de junio, en la que Ayo trata el tema de presupuesto de CC fue la desencadenante de su dimisión y la polémica. En la publicación, el politólogo asevera: “Junto con las candidaturas, el 27 de julio vamos a lanzar el programa, dentro de una asimetría electoral que igual hay que decirla. Solamente Manuel Canelas maneja más de 150 millones de dólares y nosotros no llegamos ni a 10 millones de dólares juntando todos los aportes de la ciudadanía civil”.

