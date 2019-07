Madres de pacientes con cáncer dan ultimátum a Evo para que apruebe la Ley del Cáncer hasta finalizar la tarde

Madres de pacientes con cáncer dan ultimátum a Evo para que apruebe la Ley del Cáncer hoy hasta finalizar la tarde

El Bunker

12/07/19

Ana Figueroa, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer del Oncológico, en #ElBunker, programa que conduce Agustín Zambrana, lanzó un ultimátum a Evo para que apruebe la Ley del Cáncer hoy hasta finalizar la tarde, de no hacerlo anunciaron que el día martes todas se dirigirán a La Paz y tomarán medidas radicales hasta que su demanda sea atendida. “A Evo Morales le pido que de inmediato apruebe la Ley del Cáncer, que nos de esa seguridad que manda la constitución, usted debe protegernos de estos gastos caros”.

“Hasta el día de hoy a las 6:30 de la tarde estamos dándole fecha límite para que la ley sea aprobada, de lo contrario el martes estaremos saliendo las madres a La Paz, abandonando nuestros niños, para presionar y este proyecto sea aprobado”, señaló.

Asimismo, pidió a las autoridades despojarse de los colores políticos y tener empatía por las personas que padecen cáncer. “Por el amor de Dios, hasta cuando nos van ignorar, dejen sus colores políticos, el cáncer no discrimina, no se fija si son verdes o azules”.

Figueroa aclaró que su demanda no es un capricho sino una necesidad y un derecho. “Nuestros niños no pueden gritar por tener condiciones dignas, para tener un tratamiento digno, pero estamos nosotras que pedimos lo que por derecho nos corresponde y es tratamiento gratuito, es un derecho, no es lujo, es un derecho que las autoridades han olvidaron”.npetv

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker