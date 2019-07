Mesa a Evo: ¿Por qué escapa al debate?

El candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, le recordó este sábado al presidente Evo Morales que pasaron 19 días desde que lo invitó a debatir sobre ideas, propuestas y programas, pero no ha recibido respuesta.

“Han pasado ya 19 días desde que invité a @evoespueblo a un debate. Por qué no quiere debatir? En vez de continuar con la guerra sucia, lo que el pueblo espera es un debate de ideas, propuestas y programas”, escribió Mesa en su cuenta de Twitter.

Mesa, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, invitó el 8 de julio al Presidente a un debate público. En respuesta, el 14 del mismo mes, el Primer Mandatario, durante la entrega de tractores y equipo agrícola a los municipios de La Paz, dijo: “Quieren debatir con el Evo, aquí nosotros debatimos como pueblo nuestros programas, todos los sectores sociales, hasta empresarios, un programa de desarrollo, un programa para cambiar Bolivia”.

El Jefe de Estado señaló además que su “programa se debate cada día, programa, proyectos y planes. No es que el programa y planes se debaten para las elecciones. Claro, los partidos tradicionales de la derecha solo se recuerdan de programas cuando llegan las elecciones”.

A través de una nota de prensa, Comunidad Ciudadana, consideró que tres son los argumentos que utilizó el Movimiento Al Socialismo (MAS) para rechazar la invitación a debatir: debate con el pueblo, no tiene tiempo y no tiene nada que debatir y que «Morales teme a un debate público y a explicarle al país que no tiene propuesta más allá de la propaganda, el insulto y la mentira».

La Razón Digital / Guadalupe Tapia / La Paz