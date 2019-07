Mi Aplicación de viejo…

Me peinaba ante el espejo buscando respuestas y el tipo que vi no era yo, o sea, era yo, ¡pero viejo!

– ¿Sorprendido? -me dijo el reflejo.

– Me veo viejo – le dije con cara e sonso.

– Es tu futuro. Y no serás viejo: Serás sabio o pelotudo; todo depende de vos. -me dijo.

– ¡Tengo canas!

– Tranquilo choco. Cada cana es una lección aprendida. -respondió el cristal.

– Podría teñir mi cabello. Muchos de mi frater lo hacen. -intenté alegar.

– No podes detener el río. -dijo el espejo.

– Tengo ya muchos años. -musité algo triste.

– No son los años, es el kilometraje y lo que aprendiste en el viaje. -respondió mi otro yo.

La imagen del espejo parecía saber todo…

– Quisiera encontrar el amor ideal. -le dije, pa ver que respondía.

– Para encontrar el amor ideal, tenés que ofrecer el amor ideal. -me respondió haciendo un guiño.

– Tengo ganas de vivir, de volar lejos. -murmuré optimista.

– Para vivir tenés que morir, renunciar a lo que sos. Todo lo bello, es resultado de algún sufrimiento.

– Quisiera ver a mis hijos exitosos. -le dije al espejo.

– ¿Le diste buenas raíces?

-¿Le pusiste alas a sus sueños?, sembraste en ellos semillas de éxito? -me dijo el espejo desgraciau.

Quedé callado mirando la imagen. De pronto me sentí solo, con la sensación de que mi vida era como una patasca sin sal. Entonces el espejo me dijo:

– ¿Querés ser feliz en viejo?

– Si. -respondí.

– Es fácil. – me dijo.

– No rechaces el paso del tiempo, aprende de él, Hazte sabio y a pesar de tus canas y arrugas, procura mantener intacta la locura del corazón.

Cerré los ojos un instante asombrado y al abrirlos la imagen de Mi en viejo se había ido. Era yo de nuevo.

Sonreí y recordé a un amigo atolondrau que estos días farseaba su foto viendose viejo. Entonces pensé:

«Las cosas simples de la vida: Un espejo enseña más que una estúpida aplicación telefónica»

EL ESCRIBIDOR

