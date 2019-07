Miley Cyrus dice que aunque está casada le siguen gustando las mujeres

Miley Cyrus vuelve a causar controversia, pues en una entrevista hizo varias declaraciones sobre su sexualidad, lo cual levantó polémica rápidamente.

La cantante, quien se casó en secreto a finales del año pasado con el actor Liam Hemsworth, aseguró que, aunque mantiene una relación “heterosexual”, aún se sienta atraída por las mujeres.

“No sé si alguna vez permitiría públicamente que la gente conociera más, porque mi relación es tan compleja y moderna que no creo que estemos en un lugar donde lo entenderían… quiero decir, ¿las personas realmente creen que estoy en casa con un delantal cocinando la cena? Estoy en una relación hetero, pero todavía estoy muy atraída sexualmente por las mujeres”, dijo la ex chica Disney.

Ver esta publicación en Instagram Seconds before SHOWTIME 🖤 Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 28 de Jun de 2019 a las 4:51 PDT

Además, aseguró que junto a su esposo tomaron la decisión de que no cumpliría con el rol impuesto por la sociedad a las mujeres casadas.

“Tomamos una decisión de pareja. Él es el hombre que más me apoya. Realmente no me siento como la típica esposa, incluso no me gusta esa palabra”, finalizó.