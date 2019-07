Mujeres afectadas por represas: el agua se acumula, se estanca, hay bichos y no se puede sembrar

Mujer afectada por las represas. Foto: ANF

Guayaramerín, Beni, 13 julio (ANF).- Cada una de ellas mantiene en su memoria ese 25 de febrero de 2014. Intentan hablar de lo sucedido, aguantan el llanto y es Gaby quien con tristeza asegura: “no hemos podido recuperarnos desde ese año. Tenemos miedo de que nuevamente el agua nos quite todo”. Así rememoran las inundaciones sufridas en el departamento de Beni a causa, según aseguran, de las represas brasileñas de Jirau y San Antonio.

Mujeres y hombres del Comité de Defensores de la Vida Amazónica de la Cuenca Río Madera participan en Guayaramerín del Encuentro Regional de Afectados y Afectadas por represas en la Amazonía, con sus testimonios y un claro rechazo a más construcciones que atenten contra la Amazonía y sus poblaciones.

“Las represas sin duda nos perjudican, porque el agua se acumula y se estanca, hay bichos y no se puede sembrar. Hemos perdido el 2014 diez hectáreas de tierra con nuestros cultivos, desde esa fecha ya no tenemos frutales y las autoridades no han hecho nada”, explica Gaby Muñoz, de la comunidad San Juan del río Mamoré en el departamento del Beni.

