‘No diré algo que no es verdad’, Ayo oficializa su renuncia a la vocería

Diego Ayo, mediante una carta, confirmó este martes su alejamiento de la vocería de Comunidad Ciudadana (CC), tras una entrevista en la que emitió polémicos criterios, deparándole críticas tanto del oficialismo como de la oposición.

«Por el cariño que te tengo y por todo el tiempo que trabajamos juntos en otras épocas, mejores a éstas, hoy debo dar un paso al costado, no solo porque existen incompatibilidades sugerentes por parte de ciertos personajes que te rodean y te aíslan de la gente y del pueblo, sino también porque mis principios no me permiten mentir», detalla la misiva.

El fin de semana el profesional afirmó que el presupuesto para la campaña de Carlos Mesa no llegaba a los 10 millones de dólares, criticando el monto que el Gobierno maneja para su propaganda.

«No soy mentiroso, Carlos, no diré algo que no es verdad, aunque esto represente mi alejamiento de Comunidad Ciudadana», agrega Ayo, que también llamó «mezquino» a Samuel Doria Medina.

Sostiene además que «no pasaré al exilio como quizá nuestros enemigos coyunturales así lo quieren, ni me ocultaré como así los personajes que te rodean así lo desean, seguiré apoyando desde mi trinchera, desde el lugar en el que me siento cómodo y del que hice las mejoras cosas en mi vida: la investigación y la academia».

