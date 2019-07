No fue el resultado que queríamos pero terminamos con una sensación muy buena.

Me voy contento pero no conforme, pude competir por primera vez sintiéndome cómodo, a pesar que no fue la preparación ideal, pero pudimos sentirnos por primera vez cómodo por momentos en el césped, me deja con muchas ilusiones y motivado para volver el próximo año con otra mentalidad y preparación, porque nos dimos cuenta que podemos jugar bien en césped.

Muchas gracias a todos los que asistieron y a todos los que estuvieron pendientes de este partido; recibí el cariño desde todas partes del mundo.

No sería posible todo el trabajo que estoy llevando sin el apoyo de mis sponsors :

Imcruz – Tigo Bolivia – La Boliviana Ciacruz Seguros – ENDE Corporación – pH10 Agua Natural Alcalina – Maltín Bolivia – Conserso Ltda

Mañana miércoles entrenaremos para nuestro partido en Dobles junto a Guido Pella del día Jueves.

Gracias BOLIVIA 🇧🇴







Fuente: Hugo Dellien