Ortiz inicia en Cochabamba gira nacional de presentación de candidatos

Con la intención de atraer el voto de Ios ciudadanos de «la Llajta», Bolivia Dice No presentó este lunes a la plancha de candidatos de Cochabamba que acompañará al presidenciable de la alianza, Oscar Ortiz, hacia las elecciones de octubre.

En el Salón Morena II del Hotel Americana, la organización presentó a sus postulantes, que provienen del ámbito vecinal, empresarial, estudiantil y del activismo social y político, pero todos con trayectoria conocida y credibilidad ganada a pulso.

El presidencial informó que sus acompañantes provienen de colectivos de lucha contra la violencia a la mujer, fundadores de plataformas, miembros de frentes académicos y agrupaciones juveniles, líderes de grupos religiosos, dirigentes vecinales, docentes y ex autoridades.

«Es un gusto arrancar este recorrido nacional, presentando a nuestros candidatos, y arrancar la campaña ya en el periodo electoral que nos define la ley, en Cochabamba, porque es una plaza fundamental en la que hay muchos bolivianos que quieren el cambio, que votaron por el No, que defienden el 21F y que estamos seguros que nos van a apoyar», manifestó Ortiz.

Así, se tiene como candidata a senadora a la comunicadora María Julia Valdivia, activista por los Derechos Humanos y articuladora en distintos colectivos y organizaciones de mujeres, además de líder cívica y vecinal; o a José Antonio Goytia, abogado y politólogo -además de destacado deportista- con estudios realizados en diversas instituciones del extranjero.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Entre los candidatos a diputados destacan Renata Benzi (C-20), empresaria, consultora, activista en DDHH y periodista en varios medios en España, además de fundadora de Kuña Mbarete Cochabamba y de la plataforma Unete; el abogado Óscar «Toto» Mercado, ex Asambleísta Constituyente y ex Asambleísta Departamental, además de director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la alcaldía cochabambina, o Gretzel Guisel Vidaurre, docente universitaria y ex concejal municipal electa por Cochabamba.

Postulantes cruceños se presentan a sus bases

Desde Santa Cruz se conoció que varios postulantes de Bolivia Dice No iniciaron la presentación de sus candidaturas en sus respectivas circunscripciones, dando inicio a la campaña oficial de la organización.

Así, Willy Miranda, candidato a la C-57, lanzó su candidatura en la plaza de Yapacaní, la tarde del lunes, mientras que por la noche hizo lo mismo Rodrigo Barbery (C-47) en la cancha Bolívar de la avenida Cumavi.