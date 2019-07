Oruro rumbo a su ocaso minero

Alfredo Zaconeta Torrico

Hace dos años atrás advertíamos que el futuro minero del departamento de Oruro, se veía comprometido por la falta de atención con políticas departamentales y nacionales por las autoridades de turno; el tiempo transcurrió y este nos dio la razón.

Según el último Anuario Estadístico Minero de la gestión 2018, publicado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, Oruro redujo su recaudación por regalías mineras de $us 14.424.611 a $us 13.602.745, monto que solo representa el 7,6% de participación en la recaudación de regalías a nivel nacional.

Si bien el volumen de producción de minerales del departamento de Oruro de incremento de 54.141.658 Kilos Finos (KF), a 64.335.647 (KF), el valor de esta disminuyo, de $us 354.843.539 a $us 327.573.636, esto, como consecuencia en la caída de precios de los minerales en el mercado internacional, prueba de nuestra frágil dependencia en condición de país exportador de materias primas, realidad que no cambio en estos trece años de gobierno.

A este negativo escenario, debemos añadir que en la última rendición inicial de cuentas – realizado en el mes de junio -, no se pudo conocer de ningún nuevo trabajo de prospección y exploración minera que vaya a ser desarrollado en el departamento de Oruro.

En esta rendición de cuenta, SERGEOMIN reitero que su rol pasa por: “Prospección y Exploración de nuevas áreas mineras para declaratoria de Reserva Fiscal” y “Suscripción de convenios con Gobernaciones para la reinversión de regalías mineras en proyectos”; sin embargo, al momento de pasar a sus acciones estratégicas, para lo que queda del año, informó que no existe ninguno destinado para el departamento de Oruro y que los dos proyectos de prospección y exploración planificados, están en el departamento de Potosí (Todos Santos y Siglo XX).

El departamento de Oruro percibe de manera constante la Regalía Minera que conforme a Ley 535 de Minería y Metalurgia, en sus artículos 81 inciso e), y 229 numeral III, establece que el 10% del monto recibido por concepto de Regalías debería ser destinado a invertir en trabajos de Prospección y Exploración Minera en el mismo departamento, con la finalidad de identificar nuevos yacimientos mineralógicos, para reponer los yacimientos que ya están siendo explotados y están en franco desgaste. Es evidente que esto no sucede.

El drama para Oruro, departamento de tradición minera, no concluye ahí. Las cifras oficiales, también alertan sobre la caída en la producción de la Empresa Minera Huanuni de 8.409 Toneladas Métricas Finas (TMF), registrada en la gestión 2017, a, 7.048 TMF en la gestión 2018.

Como efecto de esto, la producción de la Metalúrgica de Vinto también registró una caída de 12.692 TMF de estaño metálico logrado en el año 2017, a 11.368 TMF, producidos en la pasada gestión.

En el mes de mayo, el Encuentro Departamental de Minería, para la construcción de la agenda 2020-2025, confirmó que el avance en el rubro minero de Oruro, es mínimo y en criterio de muchos, es nulo.

Este evento arrojó siete conclusiones: nuevos proyectos de prospección y exploración minera, explotación del yacimiento polimetálico de Negrillos, consolidación de la planta refinadora de zinc, exploración de la minería no metálica, industrialización de la minería, innovación tecnológica y la creación del instituto minero-metalúrgico.

En ese evento, el gobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez señaló: “Estamos seguros que entre lo más prioritario está el tema minero, que engloba desde la exploración, prospección, explotación…”, sin embargo, el informe de SERGEOMIN es claro, hasta la fecha no existe convenios firmados que garanticen el futuro minero de Oruro.

En este escenario complicado para Oruro, el único optimista parece ser el Ministro Cesar Navarro, que el mes pasado aseveró que se invirtieron más de 200 millones de dólares en el sector minero de Oruro, a través de las empresas de Huanuni y Vinto, al parecer esta inversión no arroja los resultados esperados, por los datos detallados líneas arriba.

Un escenario complicado, donde surgen mas dudas que respuestas, entre ellas:

¿Por qué el Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN) no presentó nuevos proyectos para ser desarrollados en el departamento de Oruro?

¿Qué está haciendo la Gobernación del Departamento de Oruro con el 10% de la Regalía Minera, sino se está invirtiendo en buscar nuevos yacimientos mineros para el Departamento?

¿Qué pasó con los proyectos de exploración Elba Arizona, Chuquichambi, el prospecto minero Esperanza (Khory Kantutita), los estudios cupríferos del Nor y Sur Carangas (Turco); la exploración en el Distrito Monserrat (Porvenir) planteados por COMIBOL el 2010?

O, ¿qué paso con los proyectos: Chulcani, Culta, Negrillos (Paco Khollo), o las zonas pendientes a ser estudiadas en Japo, Morococala, la franja Poopó y Conde Auque, planteados por SERGEOMIN el 2017 ante la Brigada Parlamentaria?

Algo que deben asumir las autoridades, es que la minería se hace con minas; las minas o minerales se identifican sólo a través de prospección y exploración. De no tomar en cuenta esto, seguro que Oruro va rumbo a su ocaso minero.

Alfredo Zaconeta Torrico es periodista

Fuente: ANF