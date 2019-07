Desde su cuenta en Twitter, el candidato presidencial de la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, se refirió al pedido hecho por Carlos Mesa a Evo Morales, señalando que el ex presidente “busca un debate que sabe no le darán pero huye del debate posible, del real”.

“No se puede exigir lo que no se da. El Sr. Mesa busca un debate que sabe no le darán pero huye del debate posible, del real. Él reta a un Evo ausente y yo los reto a los dos. O era sólo una farsa?”, tuiteó.