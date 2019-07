Para Brasil no es prioridad el proyecto del tren bioceánico

El embajador de Brasil en Bolivia, Octávio Henrique Dias García Côrtes, afirmó ayer que el proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI) no es prioridad para el Gobierno de su país porque no tiene fecha para su ejecución. “Esta iniciativa va a salir, pero no se sabe en cuanto tiempo”, dijo a Radio Fides.

Sin embargo, el representante de Brasil destacó la importancia de este proyecto porque facilitará el transporte y el comercio entre Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay.

“Nuestra posición es que el proyecto es importante. Será implementado en algún tiempo, pero aún no hay fecha”, dijo.

Mientras tanto, para Brasil son prioridad otros proyectos, como la construcción de carreteras, la seguridad en las fronteras y otros.

Bolivia descarta salida

El Gobierno de Bolivia, en tanto, descartó que Brasil hubiera mostrado interés en salirse del proyecto del CFBI y ratificó que ambos países, además de Perú y Paraguay, llevan adelante una agenda inherente al proyecto; Brasil, incluso, ofreció ser sede de la próxima reunión técnica, informó a Los Tiempos el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco.

El pasado martes, el consejero Económico Comercial de la Embajada de Perú en Bolivia, Pedro Guevara, señaló que una obra de tal magnitud se justificará solamente si Brasil forma parte de ella, según Anf.

Ante esas declaraciones, varios especialistas manifestaron que las diferencias políticas entre Brasil y Bolivia, la crisis por la que atraviesa el vecino país y las opciones que éste tiene de ser parte de un proyecto similar con Argentina y Chile ponen en duda su participación en el proyecto con Bolivia y Perú.

Sin embargo, Blanco aseguró que Brasil es parte activa de las reuniones de los equipos técnicos de los ministerios de Transporte y cancillerías de cada país, al punto de ofrecer ser sede de la próxima reunión presencial en Campo Grande el próximo 23 de agosto.

“El proyecto está diseñado con la participación de Brasil. La idea es poder tener un corredor que una el Atlántico con el Pacífico”, afirmó Blanco.

“Brasil ha expresado su interés en participar, este proyecto ha sido declarado de interés regional por los países del Mercosur, donde está Brasil (…), incluso ellos (los técnicos de Brasil) han adelantado el trabajo de revisión de los TDR (términos de referencia)”, detalló Blanco.

El Viceministro explicó que, una vez concluida la revisión de los TDR, los equipos técnicos continuarán con el estudio a diseño final y la evaluación de los financiadores. Indicó también que en este último punto existen varias alternativas, como Alemania, Suiza y recientemente Rusia, que manifestó su interés de participar en el financiamiento o la construcción del tren que conectará el puerto brasileño de Santos (Atlántico) y el peruano de Ilo (Pacífico).

De manera preliminar, se conoce que el tren tendría un recorrido de 3.755 kilómetros y transportaría 10 mil toneladas de carga por año.

ANALIZAN LA DEMANDA DE CARGA Y DISEÑO DEL TREN

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó que Perú hizo una propuesta sobre los TDR del proyecto y que estos documentos son revisados por los demás países interesados para, finalmente, tener una idea clara respecto a la demanda de carga y el diseño del tren bioceánico.

“Es un estudio que vamos a hacer entre todos los países para poder tener ya más claro cuál es el tema de la demanda que va a tener el corredor, es decir, cuánta carga va a cursar por los tres países. Estamos trabajando no sólo en la parte de la demanda, sino también de cómo sería técnicamente el diseño del corredor. Además, está el tema de la parte económica, ambiental y todo lo que se debe estudiar”, explicó.

Los estados brasileños que son parte del área de influencia del proyecto de tren bioceánico se caracterizan por tener una importante producción agrícola, de allí la importancia de ejecutar el proyecto.

