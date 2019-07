Para Vigevani, el proceso marcha bien para la Libertadores 2020

El técnico de la academia explicó que este semestre será para engranar el equipo con los nuevos refuerzos con miras a ser protagonista la próxima versión del torneo internacional.

El técnico de Bolívar, César Vigevani, mencionó que la academia enfocará el semestre a engranar su juego con sus nuevos refuerzos apuntando a ser protagonista en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Los celestes sueñan con repetir otra campaña como en 2014, cuando llegó a las semifinales del torneo continental de clubes.

“Cuando todos estemos en igualdad de condiciones será un lindo plantel para que podamos disponer de los mejores”, sostuvo el entrenador a medios de La Paz. Para el Clausura, el campeón nacional reforzó sus líneas con la llegada del arquero costarricense Leonel Moreira (Pachuca de México); el defensor paraguayo Teodoro Paredes (ex Newell’s Old Boys de Argentina), el volante uruguayo Ángel Rodríguez (Unión la Calera de Chile).

De la misma forma, tuvo los regresos de Óscar Ribera (Oriente Petrolero), el guardameta Widen Rojas (Petrolero de Yacuiba) y fichó jugadores nacionales como el volante Cristhian Machado (ex Royal Pari), el delantero Vladimir Castellón (ex Nacional Potosí), y Leonardo Vaca (ex Blooming).

La academia paceña logró el título del torneo Apertura y la clasificación como Bolivia 1 al torneo copero de la siguiente gestión. Vigevani mencionó que el objetivo será asentar la idea de juego para ser protagonista a nivel internacional. En ese camino, los celestes no desechan buscar el bicampeonato en el torneo Clausura.

Gutiérrez está al margen

La preocupación de Bolívar se centra en Luis Gutiérrez que tiene una contractura en el muslo de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra Real Potosí. Vigevani espera que no sea de gravedad y que pueda tenerlo desde el vamos en el partido contra Always Ready, el sábado en Villa Ingenio en El Alto. El uruguayo Mauricio Prieto junto a Pablo Pedraza y Adrián Jusino, aparecen como alternativas.

