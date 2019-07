El cuerpo de la joven Silvia Machado fue hallado el 8 de julio en un basural de Oruro. Foto:APG y Facebook

Alejandra Pau / La Paz

La necropsia realizada al cuerpo de Silvia Machado Lizárraga determinó que llevaba 15 cápsulas de cocaína líquida en su organismo antes de morir asfixiada. El abogado y perito Jorge Santiestevan cuestiona el motivo por el cual no se halló este contenido durante la autopsia legal.

“Cuando se hace una autopsia sumaria no sólo se la hace superficialmente hasta encontrar la causa de la muerte, sino que hay muchos elementos que se tienen que analizar en el cuerpo de una víctima. Si no determinaron (lo que había) en el interior de su humanidad, entonces ha sido incompleta la autopsia. Cuando esto pasa significa que hay cierta negligencia”, explicó Santiestevan a Página Siete.

Machado, una joven cruceña de 18 años, murió a causa de una asfixia mecánica por sofocación, según el informe de la autopsia. Su cuerpo fue hallado en un basural de la ciudad de Oruro el pasado 8 de julio.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Aunque inicialmente la investigación del deceso se abrió por feminicidio, la necropsia realizada ayer por personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) halló las cápsulas de cocaína, con lo que se confirmaría la hipótesis de la Policía de que la joven fue contactada por una red de tratantes que además trafica droga, y la víctima fue utilizada como mula para llevar droga de Oruro a Chile.

Al respecto, Santiestevan añadió que es sospechoso que 20 días después de hallar el cadáver de la joven encuentren las cápsulas sin ningún indicio de haber sido perforadas. El perito acotó que cuando estos elementos no son expulsados tienen sus efectos en el estómago y el intestino aunque se trate de un cadáver.

Consultado al respecto, el fiscal departamental de Oruro, Orlando Zapata, explicó que en la autopsia de ley la forense cumplió el protocolo respectivo, tomando en cuenta la parte superior del cuerpo, el tórax y las extremidades inferiores.

No obstante, en este caso después de determinar la causa de muerte y que la joven no falleció por intoxicación como supuso la Policía, la forense realizó una palpación al estómago y no sintió ninguna cápsula en su interior y por esa razón no revisó su interior.

“Hizo el procedimiento de palpación y ya no se hizo la apertura (…). Al palpar no advirtió (la presencia de cápsulas), eso está en el informe presentado por la forense. Ya no ha sido tan minucioso porque definió la causa de la muerte”, aseguró Zapata.

Consultado sobre la condición de las cápsulas halladas, manifestó que pueden permanecer sin reventar en el cuerpo de una persona de dos a tres meses, debido a que en el estómago ya no se producen los líquidos gástricos que queman el látex que contiene la droga.

Por su parte, Santiestevan objetó la conclusión del fiscal de Oruro porque cada cápsula por lo general mide de dos a seis centímetros y cada una puede llevar hasta 45 gramos de contenido.

“Esto es casi el tamaño de un dedo, si son 15 esto tendría que haber abultado, ¿cómo no se va a notar? El médico forense tiene que cuestionarse sobre todo lo que sucedió con la víctima (…). Es su deber, como auxiliar del juez, recolectar evidencias adicionales”, subrayó el perito ayer en entrevista con este medio.

Sobre el caso

Implicados Hasta el momento hay cuatro aprehendidos. Freddy Z. P., y Víctor C., están en la cárcel de San Pedro de La Paz. Jessica C. C., fue enviada a la cárcel La Merced de Oruro; y Rocío H. V. está en la cárcel de San Sebastián de Cochabamba. Por su parte, Vania B. será puesta ante un juez cautelar de Oruro en las próximas horas, según medios locales.

Fuente: Página Siete