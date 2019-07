Plataformas aliadas de Ortiz le retiran su apoyo tras salida de Rodríguez

Jóvenes Unidos por Santa Cruz y Resistencia Solidaria se desmarcaron de Bolivia Dice No. El motivo expuesto es la falta de unidad. Otras organizaciones cercanas al candidato a presidente consideran que actúan por motivos económicos.

Diego Jaramillo







Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La plataforma ciudadana Jóvenes Unidos por Santa Cruz y Resistencia Solidaria, dos de las nueve que apoyan a Bolivia Dice No, hicieron conocer este sábado por la mañana que rompieron la alianza con el candidato a presidente Óscar Ortiz, porque no ven unidad al interior de la organización política y tampoco entre los líderes opositores. Desde la tienda política minimizaron el hecho y consideran que actuaron motivados por factores económicos, en alusión a la renuncia del candidato ‘a vice’ Edwin Rodríguez.

«Hicimos una alianza con Bolivia Dice No, pero hemos renunciado hoy, las plataformas, porque no hay un consenso de unidad dentro de Bolivia Dice No. Y qué buscamos nosotros cuando hicimos la alianza, lo hicimos para luchar contra este gobierno, para pedir la unidad de los líderes de los partidos políticos«, manifestó a EL DEBER en inmediaciones del monumento del Cristo.

Parada aclaró que ‘no se están vendiendo ni son traicioneros’, pero que no ven unidad para que se haga respetar el voto ciudadano en el referendo del 21F, que es por lo que las plataformas luchan. “En ningún momento hemos hablado con Óscar Ortiz, teníamos una vocera, pero nunca tuvimos una oportunidad de hablar con él”, dijo.

Pamela Flores, representante de Plataformas Unidas, que aglutina a las organizaciones que tienen alianza con Ortiz, respondió que “están comprando dirigentes y líderes de plataformas”, lo que calificó como viejas mañas de la politiquería.

Rompen acuerdo:

“Aquí se ven las viejas mañas politiqueras, hemos revisado el contenido de la carta de renuncia de esta plataforma y ya sabemos por dónde va la mano, indica los mismos argumentos que se ha visto ayer del señor Edwin Rodríguez”, manifestó.

El viernes, el hasta entonces compañero de fórmula de Ortiz hizo público su renuncia a la candidatura como vicepresidente por Bolivia Dice No. Argumentó que no está de acuerdo con la estrategia de criticar, atacar y cuestionar a Carlos Mesa, en lugar de interpelar a Evo Morales y García Linera.

Pamela Flores, líder de las plataformas que apoyan a @OscarOrtizA, se refiere a las declaraciones de Harry Parada de Jóvenes Unidos por Santa Cruz, quien retiró su apoyo a Bolivia dice No. #Bolivia pic.twitter.com/nvPcKP80pW — EL DEBER (@diarioeldeber)

13 de julio de 2019







Las plataformas que apoyan a Ortiz son Juventud Animalista, Nueva Generación Medica, Por Ti Mujer, Asociación de Profesionales Cristianos, Amigos de la Democracia, Jóvenes defensores de la democracia y el Bloque de Satélite Norte.

Más información

Rodríguez a Ortiz: “El ladrón piensa que todos son de su misma condición”

“El texto de la carta de renuncia de Rodríguez coincide con el comunicado de CC”

Oscar Ortiz: un cambio tan radical solo se explica por factores económicos

Fuente: eldeber.com.bo