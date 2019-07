Plataformas se desmarcan de Bolivia Dice No; sus aliados lo minimizan

El senador potosino denunció que en la última etapa de la campaña fue relegado y no era tomado en cuenta en los spots televisivos. Gustavo Pedraza, de CC, negó algún acercamiento

Rafael Veliz







Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La renuncia de Edwin Rodríguez a su candidatura a la Vicepresidencia por Bolivia Dice No (BDN) provocó que otros activistas aliados siguieran su ejemplo bajo el principio de la unidad en contra de la reelección indefinida del binomio oficialista. Esta fue el caso de las plataformas ciudadanas Jóvenes Unidos por Santa Cruz y Resistencia Solidaria, que ayer hicieron conocer su decisión a través del activista Harry Parada, quién lo hizo rompiendo el logotipo de BDN, en las afueras del altar chiquitano en el Cristo.

“Hicimos una alianza con Bolivia Dice No, pero hemos renunciado hoy, las plataformas, porque no hay un consenso de unidad dentro de la alianza que hicimos para luchar contra este gobierno, para pedir la unidad de los líderes de los partidos políticos”, manifestó Parada.

En contraparte, Pamela Flores, representante de Plataformas Unidas, que aglutina a las organizaciones que tienen alianza con el presidenciable Óscar Ortiz, respondió que “están comprando dirigentes y líderes de plataformas”, lo que calificó como viejas mañas de la politiquería.

“Aquí se ven las viejas mañas politiqueras, hemos revisado el contenido de la carta de renuncia de esta plataforma y ya sabemos por dónde va la mano, tiene los mismos argumentos que ayer dio el señor Rodríguez”, afirmó Flores.

Acusa discriminación

Edwin Rodríguez, luego de ser acusado de ‘recibir dinero por su renuncia’, aparte de pedir las pruebas correspondientes al que era su compañero de fórmula, denunció actos discriminatorios en la última etapa de la campaña de Bolivia Dice No. Además, el senador potosino puso énfasis en que no tuvo ningún tipo de comunicación con el candidato Carlos Mesa. “Yo tengo raíces originarias en el norte de Potosí y no es correcto que se haya llevado una conducta de discriminación, no solamente en esta declaración (se refiere a lo que dijo Ortiz), si ves los videos dónde aparece el señor Rodríguez, el señor Rodríguez no puede ser solamente un adorno, un florero para justificar la división de la oposición para que en la práctica el MAS sea el beneficiario, así de simple fue mi análisis”, reclamó Rodríguez.

Por su parte, Gustavo Pedraza, candidato a la Vicepresidencia por Comunidad Ciudadana (CC) descartó que su organización haya tenido algún contacto con Rodríguez y detalló que prefieren no tomar en cuenta las declaraciones de Ortiz, quien acusó a Rodríguez de favorecerse económicamente por apoyar a Mesa.

“Es absurdo que se mencione que nosotros estemos detrás de esta renuncia. En todo lo que pueda, y eso me lo prometí, no voy a entrar a esa peor parte de la política, de la acusación, de la corrupción. Hay que dignificar la política y hay que hacerlo con mesura y seriedad, con criterio fundamentado”, afirmó Pedraza.

El diputado oficialista Franklin Flores pidió a la oposición un plan de gobierno y descartó que la renuncia de Rodríguez afecta al MAS. “Nosotros somos unidos y vamos por buen camino”, dijo.

En el Movimiento Al Socialismo (MAS) no hay más repercusión. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ve una oposición sin esquemas y por eso -considera- las renuncias de sus militantes. Puso como ejemplo lo de Rodríguez y lo de Diego Ayo, exvocero de CC.

“Lo que hay que hacer para derrotar al régimen dictatorial del MAS es unir a la oposición y si es (Carlos) Mesa el segundo, es Mesa, y si hubiésemos sido segundos nosotros, con seguridad no hubiese tomado esta decisión”, remarcó Rodríguez a EL DEBER.

Por su parte, Óscar Ortiz dijo que eligió enfrentar este camino de obstáculos. El presidenciable de Bolivia Dice No anunció que tomarán todas las medidas jurídicas para sustituir a Rodríguez.

“Oscar Ortiz va a ir solo hasta el final, vamos a buscar todas las acciones legales para poder reemplazar a este candidato (Edwin Rodríguez). Si no se puede voy a ir solo”, remarcó Ortiz.

Dos vías legales

Fue Vladimir Peña. vocero de Bolivia Dice No, quien habló de las alternativas legales. No entró a fondo, pero detalló que son dos. Incluso, parafraseó éxitos en el fútbol y miró lo último sucedido en América del Sur: dijo que Brasil pudo ganar la Copa América sin su jugador estrella, Neymar.

“Estamos trabajando en dos alternativas jurídicas que pronto las haremos conocer (para sustituir a Rodríguez). Por ahora damos la vuelta la página y estamos trabajando. Hoy (ayer) estamos terminando de elegir a los candidatos a diputados y senadores y la próxima semana vamos a presentar todas las listas de personas y líderes políticos que tienes renombrada trayectoria en todos los departamentos”, detalló Peña.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hace días ya tomó una decisión similar. Rechazó la renuncia de Jaime Paz Zamora, quien se postulaba como presidenciable del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Dejó a un lado su intención al momento de conformar listas de postulantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional y denunció presiones.

“No es justo que el pueblo boliviano tenga solo opciones del pasado que representa abuso, represión, que representan volver a lo que no quiere volver el pueblo boliviano, todos esos negociados del pasado eso se tiene que acabar, el pueblo boliviano quiere que se le devuelva la dignidad y eso se hace solo con dignidad. El pueblo boliviano quiere un Presidente con las manos limpias”, reclamó Ortiz.

Fuente: eldeber.com.bo