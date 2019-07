Premios ofrecidos a motos en el GP no cubren ni los gastos para correr

La Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo (Febad) a través de un comunicado ofreció a los pilotos de motociclismo unirse a la competencia del Gran Premio Nacional 2019, pero con una premiación para el campeón de $us 2.000, monto que no fue aceptado por los competidores que generalmente participan en esta carrera.

Fredy Herboso, piloto que siempre compitió en el GP y padre de Jonathan Herboso, pentacampeón del GP, aseguró que en principio rechazaron la propuesta de la Febad, porque esa premio no cubre ni los gastos logísticos que se genera para correr en una carrera que recorre varios departamentos del país.

“Hemos decido rechazar la invitación, porque no cubre ni siquiera los gastos de ir, las motos, el transporte, mecánicos, hotel, gasolina, repuestos”, dijo Herboso.

El piloto explicó que para una carrera en el GP se invierte alrededor de $us 30.000 para la motocicleta, los vehículos y otros. Pero esa inversión sí retorna, porque queda en favor de los pilotos. Otros son los gastos que no retornarán como el desgaste de las llantas, pago de los mecánicos, hoteles, estadía, alimentación.

Si se va sólo con un piloto, el gasto oscila entre $us 2.000 a $us 2.500 y va subiendo con cada piloto que se incluya.

“Si logramos ganar recuperas el gasto de un piloto, pero eso sólo si se gana, porque pueden existir muchos imponderables”, añadió.

La postura del presidente de la Federación Boliviana de Motociclismo (FBM), Aurelio Cruz, es que si el premio no es igualitario para los autos como para las motos, entonces los pilotos de motociclismo no participarían del Gran Premio.

Herboso señaló que las negociaciones continúan y que ellos se animará a competir si el incentivo económico oscila entre $us 4.000 a $us 6.000. Pero menos de eso no valdría la pena invertir para competir en la carrera.

Propuesta de la Febad a la FBM

El titular de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo (Febad), Orlando Careaga Alurralde, invitó al motociclismo a sumarse con dos categorías a la carrera del Gran Premio Nacional: máster y libre.

En los dos casos, el monto del premio es el mismo. Los campeones recibirán Bs 13.920, los segundos Bs 10.440 y los terceros Bs 6.960. Del cuarto al octavo lugar tendrán Bs 3.480.

Habrá una dotación de dos vehículos con combustible para todo el recorrido, ya que el monto de la inscripción de los motociclistas irá destinado a su federación.