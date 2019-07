Pugnas entre Poder Judicial y Fiscalía, por segunda vez anulan imputación de Ramber Gómez

Santa Cruz. Una abierta disputa es la que ha generado la detención del ex jefe de la Central de Notificaciones del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Ramber Gómez.

Por segunda vez la justicia anuló y dejó sin efecto la imputación contra el ex funcionario judicial acusado de favorecimiento a la evasión, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE.

La juez cautelar, Livia Alarcon, estableció que la Fiscalía cometió la vulneración al debido proceso del ex funcionario judicial, razón por la cual no entró siquiera al fondo del asunto jurídico, dejó sin efecto la imputación, dejó en libertad al aprehendido y no se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares.

Ramber Gómez es acusado de haber favorecido para que 2 reos del penal de palmasola salgan de manera irregular del penal.









