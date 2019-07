Qué es la pansexualidad, orientación con la que se identifica Bella Thorne y Miley Cyrus

«Ahora no mantengo una relación con nadie. Tengo 22 años, tengo citas, pero mi estilo cambia cada dos semanas, así que la gente con la que estoy también. No me identifico con lo que la gente espera de los hombres y de las mujeres. Sé que soy más dura y más bestia que la mayoría de las personas, pero eso no me convierte en un chico. Y la otra noche me puse un vestido rosa porque me sentía muy sexy con él. Puedo hornear un muffin y luego irme a jugar al fútbol.»