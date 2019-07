¿Qué “silencios” quería imponerle CC a Diego Ayo?

Entrevistado en el programa “Fama, Poder y Ganas”, que conduce José Pomacusi, Diego Ayo dijo que “no debió ser vocero” porque “la política exige silencios que son necesarios”.

“Debí ser coordinador de programa, no estar en un puesto donde debes ser políticamente correcto”, añadió.

— Pepe Pomacusi (@PepePomacusi) July 4, 2019