Real aclara que indemnizó por demás a Julio Zamora

La actual dirigencia de Real Potosí reveló que resarció con 30.000 dólares al técnico argentino Julio Zamora, una cifra por demás de lo que estableció la FIFA (18.000 dólares) para solucionar la demanda que inició el entrenador en abril de 2018. La acción surgió por las deudas de salario y la falta de apoyo a Zamora cuando sufrió dos infartos cerebrales después de tener problemas cuando dirigió un partido del equipo lila.

“Llevamos el cheque de 30.000,00 (dólares) con el dirigente Primo Rodríguez y se le entregó en presencia de su esposa, después de entregarle llegó un fallo de FIFA que sólo debíamos pagarle $us 18.000,00 habiéndole entregado demás $us 12.000,00 porque la demanda que inició vía FIFA era de $us. 110.000,00. Informando que sólo se le debía un mes de sueldo $us 8.000”, reveló en un comunicado el dirigente Ángelo Porcel que visitó al técnico en Cochabamba.

Zamora fue contratado en la gestión del expresidente Wilson Gutiérrez que no colaboró en su momento con los gastos médicos. El técnico recurrió a la FIFA con un abogado de su país y cercano al crack Lionel Messi para demandar a los lilas por la cifra superior.

PORCEL: “PEDIMOS” QUE SEA JUSTO”

Ángelo Porcel expresó su molestia porque Julio Zamora no mencionó a medios de su país sobre el cumplimiento por demás del adeudo.

“Le pedimos que sea justo, informe la verdad referente a nuestra actitud para con él y no haga quedar mal a nuestra Institución que merece respeto”, mencionó el dirigente del cuadro de la Villa Imperial.