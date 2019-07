Renunció un candidato en Bolivia: busca unificar a la oposición contra Evo Morales

La inesperada renuncia de Edwin Rodríguez, compañero de fórmula del opositor Oscar Ortiz, ha generado la mañana de este viernes un terremoto político en Bolivia. El candidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, tercero en las preferencias, según las encuestas, pretende forzar a su ahora ex aliado y a la fragmentada oposición boliviana a alinearse en torno a una sola candidatura para evitar la «venezolanización» del país, según el también senador por el departamento de Potosí. «Primero está Bolivia. No quiero una segunda Venezuela y no quiero que Bolivia esté gobernada por un dictador«, dijo en una conferencia de prensa.

