Retiran por racismo una muñeca negra diseñada para golpearla y reducir el estrés

Las muñecas contra el estrés, en la estantería antes de ser retiradas (Foto: Facebook)

McKnight no se lo pensó dos veces: se fue a la tienda, hizo varias fotos a la muñeca y lo denunció por racismo en su página de Facebook: “Esta muñeca es ofensiva y perturbadora en muchos niveles. Está claro que se hace en una representación inapropiada de una persona negra e invita a las personas a golpear y abusar de ella”.

Además, Angela quiso dejar claro que “el racismo no tiene lugar en el mundo y no lo toleraré, especialmente en este distrito. Cuando vi a la muñeca en persona, me estremecí y me sentí realmente desanimada por la idea de que un niño negro fuera golpeado por otro niño o un adulto por puro placer”.

Las muñecas no son para eso

En el texto que viene impreso en la muñeca se puede leer un rápido manual de instrucciones: “Cada vez que las cosas no vayan bien y quieras golpear la pared y gritar, aquí hay una pequeña ‘muñeca para sentirse mejor‘ de la que no puedes prescindir. Solo agárrala firmemente por las piernas y encuentra una pared para golpearla; y, mientras golpeas a la ‘muñeca buena’, no olvides gritar ME SIENTO BIEN, ME SIENTO BIEN”.

Angela cree que un producto no puede “enseñar a los niños que está bien pegarle a otro niño, independientemente de su raza, para sentirse bien. Las muñecas deben ser un símbolo de amor, cuidado y afecto”. Por eso, pidió inmediatamente al responsable de la tienda que retirara la muñeca de la estantería.

El dueño de la cadena de tiendas ‘One Dollar Zone!’, Rick Shah, ha explicado a la NBC que se trata de un error, ya que las muñecas estaban dentro de un contenedor con 35.000 artículos en liquidación y que no debería haberse puesto nunca a la venta. Pese a todo, son muchas las personas que, a través de las redes sociales, piden hacer un boicot a la tienda por racista.

Fuente: elconfidencial.com