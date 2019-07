Royal Pari se deshizo sin problemas de Destroyers: 0-2

El colombiano Jhon Jairo Mosquera puso el segundo para Royal Pari de tiro penal (78′). Ayala cometió una falta contra el mismo colombiano, que pidió el balón para después convertir. El primero lo había marcado Mauro Milano (12′)

Royal Pari arrancó bien el Clausura 2019 en el Tahuichi. Le ganó por 2-0 a Destroyers golpeándolo en el momento justo para llevarse un triunfo que lo mereció. Mauro Milano (12’) y Jhon Jairo Mosquera (78’) marcaron los goles en una noche gélida y que fue el preliminar del encuentro, que luego jugaron Blooming y Sport Boys. Lo del cuchuqui ya es preocupante.

A través de Ábrego, Destroyers tuvo las dos primeras opciones de marcar, pero en ambas se topó con un seguro Jorge Araúz que impidió que se abriera el marcador. Royal Pari, en tanto, buscaba asentarse, recuperar el balón con Ribeiro y Milano y atacar vía Figueroa y Mosquera. Justamente, Milano (12’) puso el primero tras sacarse de encima a Saucedo y luego liquidar.

Ese gol trajo confianza porque a partir de ahí Royal Pari hizo suyo el encuentro. Pudo haber aumentado Milano a los 42’, pero no estuvo acertado ante un Destroyers que dudó mucho, que no tuvo claridad con Cortes y peor con Ábrego. Willian Lira, entre tanto, no tuvo opciones y tuvo que bajar muchos metros para buscar tener la pelota.

En el complemento, el técnico Evandro Guimaraes introdujo a Perozo y Ayala en lugar de Meneses y Ábrego, mientras que el DT Roberto Mosquera apostó por el ingreso de Vásquez en vez de un Milano que había terminado golpeado. Pero no tuvo líos el inmobiliario porque cuando quiso reaccionar el cuchuqui, se plantó muy bien atrás el zaguero Figueroa.

El segundo gol fue cuestión de tiempo y cayó a los 78’ a través de un tiro penal, luego de que Ayala derribara a Mosquera en una jugada de ataque. El árbitro no dubitó y cobró la falta. El mismo Jhon Jairo lo pidió poniendo el 0-2 que ya no tenía vuelta. El cabezazo de Lira, que sacó Figueroa de la raya, fue la única respuesta de Destroyers que volvió a salir amargado.

Fue un buen comienzo para Royal Pari, que consiguió un triunfo esperado luego de su gran participación en la Sudamericana. No había debutado hasta ahora en el Clausura, pero lo hizo con solvencia. Además de Milano, Figueroa y Mosquera, fue para destacar la labor del zaguero Figueroa y del arquero Jorge Araúz, que aparecieron cuando el momento lo requirió.

